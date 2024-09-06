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مدرب كوريا الجنوبية: لم نظهر بشكل جيد

9/6/2024 7:24:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سول‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعترف‭ ‬هونج‭ ‬ميونج‭ ‬بو،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬بالتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لاعبيه‭ ‬تباروا‭ ‬في‭ ‬إضاعة‭ ‬الفرصة‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬لهم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭.‬

وتعادل‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بدون‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬‮«‬سول‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وتبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬المحاولات‭ ‬الهجومية،‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬للمنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الذي‭ ‬سنحت‭ ‬له‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬خطيرة‭ ‬وتألق‭ ‬الحارس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رامي‭ ‬حمادة‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ضاعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬خطيرة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خطف‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭.‬

وقال‭ ‬هونج‭ ‬ميونج‭ ‬بو‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬لاعبينا‭ ‬قاموا‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬بوسعهم‭ ‬حتى‭ ‬النهاية،‭ ‬ولكننا‭ ‬لم‭ ‬نبدأ‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نلعب‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬نريد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ولم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬عائقا،‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وسرعة‭ ‬في‭ ‬التمرير،‭ ‬ونحن‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬مسار‭ ‬الأمور‭ ‬بفعالية‮»‬‭.‬

أشار‭ ‬المدرب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتعافى‭ ‬سريعا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬البداية‭ ‬الباهتة‭ ‬ونبدأ‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬الاستعداد‭ ‬التكتيكي‭ ‬للمباراة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬هونج‭ ‬ميونج‭ ‬بو‭ ‬تصريحاته‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬شعور‭ ‬اللاعبين،‭ ‬فاللاعبون‭ ‬المحترفون‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬سافروا‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬خوض‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم،‭ ‬وكان‭ ‬لديهم‭ ‬مشاكل‭ ‬بدنية،‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتابع‭ ‬حالتهم‭ ‬ونقوم‭ ‬باتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬حول‭ ‬التشكيلة‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬


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