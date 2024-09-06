مدرب كوريا الجنوبية: لم نظهر بشكل جيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سول – (د ب أ): اعترف هونج ميونج بو، مدرب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، بأن فريقه لم يبدأ بشكل جيد مشواره في مجموعته بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وذلك خلال لقاء الفريق ضد ضيفه منتخب فلسطين، مشيرا إلى أن لاعبيه تباروا في إضاعة الفرصة التي سنحت لهم خلال اللقاء.
وتعادل المنتخب الفلسطيني بدون أهداف مع مضيفه منتخب كوريا الجنوبية الخميس على ستاد «سول كأس العالم» في العاصمة الكورية الجنوبية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية، مع أفضلية للمنتخب الكوري الذي سنحت له أكثر من فرصة خطيرة وتألق الحارس الفلسطيني رامي حمادة في التصدي لها، في حين ضاعت أكثر من فرصة خطيرة للمنتخب الفلسطيني من أجل خطف النقاط الثلاث.
وقال هونج ميونج بو عقب المباراة: «أعتقد أن لاعبينا قاموا بتقديم أفضل ما بوسعهم حتى النهاية، ولكننا لم نبدأ بشكل جيد في هذه التصفيات».
وأوضح: «لم نلعب بالشكل الذي نريد في الشوط الأول، ولم نتمكن من استغلال الفرص في الشوط الثاني، هذا النوع من المشاكل يمكن أن يشكل عائقا، في الشوط الأول كان يجب أن نكون أكثر دقة وسرعة في التمرير، ونحن لم نتمكن من تغيير مسار الأمور بفعالية».
أشار المدرب الكوري الجنوبي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «يجب أن نتعافى سريعا من تلك البداية الباهتة ونبدأ من جديد الاستعداد التكتيكي للمباراة المقبلة».
واختتم هونج ميونج بو تصريحاته قائلا «ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار شعور اللاعبين، فاللاعبون المحترفون في أوروبا سافروا مباشرة بعد خوض مباريات مع أنديتهم، وكان لديهم مشاكل بدنية، يجب علينا أن نتابع حالتهم ونقوم باتخاذ قرارات حول التشكيلة بالاعتماد على ذلك».
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