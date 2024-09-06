Saturday, 07 September 2024 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتل أمريكية متضامنة مع فلسطين

9/6/2024 7:11:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬فلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬ناشطة‭ ‬أمريكية‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفسطينيين‭ ‬تبلغ‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬قتلت‭ ‬بـ«رصاص‭ ‬في‭ ‬الرأس‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أن‭ ‬الشابة‭ ‬توفيت‭ ‬‮«‬متأثرة‭ ‬بإصابتها‭ ‬الحرجة‭ ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الرأس‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيديا‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ ‬فؤاد‭ ‬نافعة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ناشطة‭ ‬أمريكية‭ ‬متضامنة‭ (‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭) ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬إصابتها‭ ‬برصاص‭ ‬حي‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬لأنسجة‭ ‬الدماغ‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬قدّمت‭ ‬لها‭ ‬إنعاشا‭ ‬للقلب‭ ‬والرئتين‭ ‬لدقائق،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬استشهدت‭ ‬متأثرة‭ ‬بإصابتها‭ ‬الحرجة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬أعلن‭ ‬وفاتها‭ ‬‮«‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬14‭:‬30‮»‬‭ (‬11:30‭ ‬ت‭ ‬ج‭). ‬

وأشارت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناشطة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬تركية،‭ ‬كانت‭ ‬متطوعة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬فزعة‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬وحماية‭ ‬المزارعين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬المستوطنين‭ ‬اليهود‭. ‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬بإصابة‭ ‬متضامنة‭ ‬أجنبية‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬وصفت‭ ‬حالتها‭ ‬بالخطرة،‭ ‬خلال‭ ‬قمع‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمسيرة‭ ‬بيتا‭ ‬الأسبوعية‭ ‬المناهضة‭ ‬للاستيطان،‭ ‬وجرى‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيديا‭.‬

وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬بأن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬قمعت‭ ‬مسيرة‭ ‬بيتا،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬مواجهات،‭ ‬أطلقت‭ ‬خلالها‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬وقنابل‭ ‬الصوت‭ ‬والغاز‭ ‬السام‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬صوب‭ ‬المشاركين،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬المتضامنة‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬وشاب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬بشظايا‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭.‬

وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عاجل‮»‬‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬المواطنة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭: ‬‮«‬نقدم‭ ‬أعمق‭ ‬تعازينا‭ ‬لعائلتها‭ ‬وأحبائها‭. ‬نحن‭ ‬نجمع‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬ظروف‭ ‬وفاتها‭ ‬وسيكون‭ ‬لدينا‭ ‬المزيد‭ ‬لنقوله‭ ‬عندما‭ ‬نعرف‭ ‬المزيد‮»‬‭. ‬وحدد‭ ‬هوية‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬إزغي،‭ ‬ووصف‭ ‬مقتلها‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مأساوي‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬

دانت‭ ‬تركيا‭ ‬الجمعة‭ ‬مقتل‭ ‬الناشطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أيضا‭ ‬الجنسية‭ ‬التركية،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬قتلت‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وكتبت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬علمنا‭ ‬بحزن‭ ‬عميق‭ ‬أن‭ ‬مواطنتنا‭ ‬وتدعى‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬إزغي‭ ‬إيغي‭ ‬قُتلت‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس،‭ ‬ونحن‭ ‬ندين‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬حكومة‭ ‬نتنياهو‮»‬‭. ‬

MENAFN06092024000055011008ID1108646268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث