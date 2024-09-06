الاحتلال يقتل أمريكية متضامنة مع فلسطين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن مسؤول في مستشفى فلسطيني أمس أن ناشطة أمريكية مؤيدة للفسطينيين تبلغ 26 عاما قتلت بـ«رصاص في الرأس» في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الشابة توفيت «متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرأس».
وقال مدير مستشفى رفيديا في نابلس فؤاد نافعة لوكالة فرانس برس إن «ناشطة أمريكية متضامنة (مع الفلسطينيين) وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها برصاص حي في الرأس، مع خروج لأنسجة الدماغ».
وأشار إلى أن «الطواقم الطبية قدّمت لها إنعاشا للقلب والرئتين لدقائق، إلا أنها استشهدت متأثرة بإصابتها الحرجة». وأضاف أن المستشفى أعلن وفاتها «حوالي الساعة 14:30» (11:30 ت ج).
وأشارت وكالة «وفا» إلى أن الناشطة الأمريكية، وهي من أصول تركية، كانت متطوعة في حملة «فزعة» لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات المستوطنين اليهود.
وكانت مصادر طبية قد أفادت بإصابة متضامنة أجنبية برصاص الاحتلال الحي في الرأس، وصفت حالتها بالخطرة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بيتا الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وجرى نقلها إلى مستشفى رفيديا.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قمعت مسيرة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة المتضامنة بالرصاص الحي في الرأس، وشاب يبلغ من العمر 18 عاما بشظايا الرصاص الحي في الفخذ.
وأعلنت الولايات المتحدة أمس أنها تسعى «بشكل عاجل» للحصول على معلومات عن مقتل المواطنة الأمريكية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: «نقدم أعمق تعازينا لعائلتها وأحبائها. نحن نجمع بشكل عاجل المزيد من المعلومات عن ظروف وفاتها وسيكون لدينا المزيد لنقوله عندما نعرف المزيد». وحدد هوية المرأة على أنها عائشة نور إزغي، ووصف مقتلها بأنه «مأساوي»، من دون تحديد المسؤولية في ذلك على الفور.
دانت تركيا الجمعة مقتل الناشطة الأمريكية التي تحمل أيضا الجنسية التركية، قائلة إنها قتلت على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وكتبت وزارة الخارجية التركية في بيان: «علمنا بحزن عميق أن مواطنتنا وتدعى عائشة نور إزغي إيغي قُتلت على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، ونحن ندين جريمة القتل هذه التي ارتكبتها حكومة نتنياهو».
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