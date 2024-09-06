الاحتلال يقتل أمريكية متضامنة مع فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أن‭ ‬الشابة‭ ‬توفيت‭ ‬‮«‬متأثرة‭ ‬بإصابتها‭ ‬الحرجة‭ ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الرأس‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيديا‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ ‬فؤاد‭ ‬نافعة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ناشطة‭ ‬أمريكية‭ ‬متضامنة‭ (‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭) ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬إصابتها‭ ‬برصاص‭ ‬حي‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬لأنسجة‭ ‬الدماغ‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬قدّمت‭ ‬لها‭ ‬إنعاشا‭ ‬للقلب‭ ‬والرئتين‭ ‬لدقائق،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬استشهدت‭ ‬متأثرة‭ ‬بإصابتها‭ ‬الحرجة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬أعلن‭ ‬وفاتها‭ ‬‮«‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬14‭:‬30‮»‬‭ (‬11:30‭ ‬ت‭ ‬ج‭). ‬

وأشارت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناشطة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬تركية،‭ ‬كانت‭ ‬متطوعة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬فزعة‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬وحماية‭ ‬المزارعين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬المستوطنين‭ ‬اليهود‭. ‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬بإصابة‭ ‬متضامنة‭ ‬أجنبية‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬وصفت‭ ‬حالتها‭ ‬بالخطرة،‭ ‬خلال‭ ‬قمع‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمسيرة‭ ‬بيتا‭ ‬الأسبوعية‭ ‬المناهضة‭ ‬للاستيطان،‭ ‬وجرى‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيديا‭.‬

وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬بأن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬قمعت‭ ‬مسيرة‭ ‬بيتا،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬مواجهات،‭ ‬أطلقت‭ ‬خلالها‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬وقنابل‭ ‬الصوت‭ ‬والغاز‭ ‬السام‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬صوب‭ ‬المشاركين،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬المتضامنة‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬وشاب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬بشظايا‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭.‬

وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عاجل‮»‬‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬المواطنة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭: ‬‮«‬نقدم‭ ‬أعمق‭ ‬تعازينا‭ ‬لعائلتها‭ ‬وأحبائها‭. ‬نحن‭ ‬نجمع‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬ظروف‭ ‬وفاتها‭ ‬وسيكون‭ ‬لدينا‭ ‬المزيد‭ ‬لنقوله‭ ‬عندما‭ ‬نعرف‭ ‬المزيد‮»‬‭. ‬وحدد‭ ‬هوية‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬إزغي،‭ ‬ووصف‭ ‬مقتلها‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مأساوي‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬

دانت‭ ‬تركيا‭ ‬الجمعة‭ ‬مقتل‭ ‬الناشطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أيضا‭ ‬الجنسية‭ ‬التركية،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬قتلت‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وكتبت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬علمنا‭ ‬بحزن‭ ‬عميق‭ ‬أن‭ ‬مواطنتنا‭ ‬وتدعى‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬إزغي‭ ‬إيغي‭ ‬قُتلت‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس،‭ ‬ونحن‭ ‬ندين‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬حكومة‭ ‬نتنياهو‮»‬‭. ‬