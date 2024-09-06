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خريف الريش موسم الأمل وسداد الدين - جريدة الوطن السعودية

9/6/2024 3:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) ما إن يأتي الخريف حتى ترتسم الابتسامات على شفاه أهالي قرية الريش الواقعة شمال شرق محافظة محايل، وهي من أشهر القرى التي تمتاز بطبيعة أرضها الزراعية التي تمتاز بخصوبتها، وهي تقع على ضفاف أودية الريش وفرشاط.
وأسهمت خصوبة أراضي القرية في دفع أهلها إلى المحافظة على الزراعة كمهنة يتقنونها ويتفنون في خدمتها، ويحرصون عليها، حيث تغريهم تلك الخصوبة بزراعة كثير من المحاصيل الزراعية التي غالبًا ما تتم زراعتها في فصل الخريف.
الفصل الأهم
يؤكد محمد عبدالعزيز، وهو من أهالي قرية الريش، أن ((خريف الريش وهو الذي يصادف من منتصف يونيو حتى نهاية سبتمبر من كل عام، يعد من الفصول المهمة في حياة سكان وادي الريش، وهو غني بالنسبة إليهم بدلالاته الثقافية والاقتصادية، حيث ينتظره الفلاحون بشغف لأنه يعدّ وقتًا مثاليًا لزراعة الأرض، ومن ثم انتظار المحاصيل التي تعدّ مصدر رزقهم الرئيس)).
وارتبط الخريف في الريش بكثير من الدلالات الثقافية حيث يترادف مع الأمل، الوفاء، والاستدامة.
وأضاف ((مع بداية خريف الريش، تشرق الشمس على الأراضي الخصبة في الوادي، ويبدأ الفلاحون بتحضير أراضيهم للزراعة)).
وتابع ((هذا الموسم ليس فقط موسما لإنتاج الغذاء، بل هو أيضًا موعد يتم فيه سداد الديون التي تراكمت على كاهل الأسر خلال السنة)).
وأكمل ((يعتمد الفلاحون بشكل كامل على محاصيلهم لتغطية احتياجات أسرهم، وسداد ما تراكم عليهم من مستحقات طوال العام)).
وواصل ((لم تكن الزراعة تقتصر في الماضي على سكان وادي الريش فقط، بل تمتد لتشمل القبائل المجاورة، حيث يتدفق الباحثون عن الرزق إلى هذا الوادي الخصب، باحثين عن الفرصة المثالية للعمل في الأرض التي تغدق عليهم خيراتها)).
وشرح ((يعبر أهل البلاد عن قيمة التعاون والمشاركة بقولهم ((أجرتي، بمعمال ((بمعنى)) لا تعطني مالًا ولكن أعطني من خراج الأرض))، ويعكس هذا القول أهمية الارتباط بالأرض والتعاون بين الأفراد لتأمين لقمة العيش)).
محاصيل طيبة
تتميز أراضي وادي الريش بتربتها الخصبة، وتنوع محاصيلها الزراعية، وعلى الأخص الحبوب مثل البجيدة والزعر والبيضاء والدخن والسمسم (الجلجلان) والدجر التي كانت مصدر غذاء الأهالي، إضافة إلى أصناف أخرى متعددة خلال موسم الخريف.
ولعل تنوع المحاصيل جعل من وادي الريش وجهة مفضلة للمزارعين، فالتضاريس الجغرافية والمناخ المناسب يسهمان بشكل كبير في نجاح المحاصيل، مما ينعكس إيجابًا على اقتصاد أهل الريش.
مناسبة للاحتفال
يختم عبدالعزيز أن ((خريف الريش يشكل جزءًا مهمًا من الحياة الثقافية في المنطقة، حيث يتجمع فيه الأهالي لمشاركة تجاربهم وأفراحهم، وهو يعد موسمًا مناسبًا للاحتفاء بالحصاد ومشاركة الفرحة بين الأجيال المختلفة)).
استصلاح المزارع
يشير علي عسيري، إلى أن بعض المواطنين عادوا إلى الزراعة من خلال استصلاح المزارع التي كانت مصدر دخل وخير لآبائهم وأسرهم، والتي هجرها بعضهم منذ عدة سنوات، قبل أن يعودوا من جديد إلى استصلاحها وزراعتها.
ويقول ((الحكومة أيدها الله تدعم المزارعين من خلال منحهم قروضًا بلا فوائد، ومن خلال تزويدهم بالمعدات والآلات الزراعية اللازمة)).
وتابع ((تمتاز منطقة تهامة بشكل عام، وقرية الريش على وجه الخصوص بخصوبة أرضها، وتنوع محاصيلها، ويمثل خريف الريش أكثر من مجرد موسم زراعي؛ إنه رمز للأمل والعمل الجاد والتضامن بين أفراد المجتمع. ومع كل عام يمر، تتجدد الآمال في أن يحمل الموسم الجديد الخير والبركة.
خريف الريش
ـ هو الفترة الواقعة من منتصف يونيو وحتى نهاية سبتمبر
ـ يقبل فيه أهالي الريش على زراعة أراضيهم
ـ يسدد فيه أهالي الريش الديون التي ترتب عليهم خلال السنة
ـ ارتبط الخريف لدى أهالي الريش بكونه موسم الأمل والاستدامة
ـ يعد الخريف فصل التعاضد والتعاون بين أهالي الريش لزراعة أراضيهم
ـ خصوبة الأراضي في الريش حفزت أهلها على زراعتها

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