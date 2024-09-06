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أطفال منسيون في حافلات المدارس - جريدة الوطن السعودية

9/6/2024 3:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار مقطع فيديو تم تداوله مع بداية العام الدراسي الجديد، قلق ومخاوف أولياء الأمور على مصير أطفالهم، حيث كشف عن حادثة نسيان طفل في حافلة المدرسة، وقد شاءت الأقدار أن ينجو بعد أن انتبه له موثق الفيديو الذي استنكر الموقف، ونشر المقطع بعد مساعدته للطفل، متسائلًا: من هو المسؤول عن هذا الإهمال؟
وطرح كثيرون أسئلة عدة حول من هو المسؤول، وهل هو سائق الباص المتكاسل عن التأكد من خلو الباص من الأطفال؟، أم المدرسة التي يفترض بها التواصل مع الأهل وإبلاغهم بغياب الطالب في وقت مبكر، أم الأهل الذين لا يتابعون أمر وصول ابنهم للمدرسة والتيقن من وصوله إليها بأمان؟، أم هي منظومة النقل للحافلات المدرسية التي يفترض بها اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مع رقابة مستمرة على سائقيها لضمان سلامة الأطفال من طلاب المدارس ورياض الأطفال؟
سيناريو متكرر
لا تعد حادثة وحديث نسيان طفل في حافلة مدرسة قصة جديدة، بل هي سيناريو متكرر على مدى سنوات، إن لم يكن بخصوص وفاة طالب في الحافلة، فهو لحادثة نجاة طفل منها، والمشترك بينهما النسيان والغفلة.
وكثيرًا ما تناقلت الأخبار أنباء عن وفيات لأطفال منسيين داخل الحافلات المدرسية فقدوا حياتهم بسبب هبوط الدورة الدموية، أو الاختناق داخل الحافلة، خصوصًا إذا ما تصادفت الحادثة مع وقت الصيف الحار حيث تصبح الحرارة خانقة داخل الحافلات المغلقة، هذا عدا أخبار الأطفال الذين نجوا بأعجوبة من حوادث مشابهة.
تصور مرعب
حين يستودع الأهل أبناءهم لدى سائق حافلة المدرسة فإنهم يتوقعون أن يعود إليهم مع نهاية اليوم الدراسي محملًا بأحاديث لا تنتهي عن المدرسة وزملاء الصف وحكايات المعلمين وتوصياتهم، ولا يرد إلى أذهانهم أبدا أنهم لن يستقبلوا أطفالهم العائدين للمنزل، بل سيستقبلون فقط أنباء مفارقتهم للحياة.
هذا التصور أثار رعب أولياء الأمور، وأشاع كثيرًا من القلق على مستوى أمان النقل المدرسي سواء النقل الرسمي منه، أو النقل الخاص، وعليه كانت ردود الأفعال برفع المطالبات المجتمعية للتشديد على أهمية تفتيش المركبة من قبل سائقها، والتأكد من خلوها من أي طالب، إذ أن حوادث وفيات الأطفال وما وثقته العدسات ونقله المشاهدون عن نسيان الأطفال، كما هو حال تصوير حادثة النسيان الأخيرة نهاية الشهر الماضي، تنطوي على إشارات جادة حول وضع سائقي النقل المدرسي الذين يخضعون إلى تنظيمات حازمة على مستوى المملكة، وهو ما يفرض أن يتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه الطلبة من صغار السن تحديدًا الذين يجهلون كيفية التصرف في مثل هذه المواقف.
الثالوث الأساسي
يقول عيسى العيد، وهو والد لطفل يدرس في المدرسة ويستخدم النقل المدرسي ((على مستوى تعليمي نجد أن مدارس المنطقة الشرقية وحدها تحتضن نصف مليون طالب وطالبة في جميع المراحل، ومن حقنا كأولياء أمور، ومن حق أبنائنا أن يشعروا بالثقة في ذهابهم وعودتهم آمنين، وهذا يحتاج إلى تعاون الثالوث الأساسي (الأهل، المدرسة، سائق الحافلة) لضمان سلامة الطالب، بحيث تكون عملية ذهاب وعودة الطالب منظمة أكثر.
ولفت إلى أنه ((لدينا نحن الأهالي خيارات عدة للنقل المدرسي، وعلينا اختيار الأنسب، ليس فقط على مستوى مادي، بل بما يضمن سلامة أبنائنا)).
وأوضح ((هناك النقل المدرسي الرسمي، وهو تحت مسؤولية وزارة التعليم برسوم لا تتجاوز الـ200 ريال في السنة الواحدة))، منوهًا إلى أن هذا النقل لا يلقى إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي بسبب مدة التوصيل التي قد تستغرق وقتا أطول مما لو كان النقل مع سائق خاص، كما يوجد خيار النقل الخاص إما مع أحد أقارب الطالب أو ولي أمره، أو مع سائق خاص، وهناك من يختار حافلات صغيرة لنقل الأبناء وهي أسرع في توصيل الطفل من النقل الرسمي، وإن كانت بتكلفة أعلى منه)).
وعلق ((في كل طريقة من هذه الطرق يبقى جانب الإهمال موجودًا إذا ارتبط بشخص غير مؤهل وليس على قدر عال من المسؤولية، لذلك فإن اختيار السائق الأجدر بهذا العمل هو مهمة الأهالي أولًا، ومنظومة النقل إذا كان الناقل رسميا ثانيًا)).
خطوات احترازية
من جانبها، ذكرت الأم سكينة عبدالله أن ((أخبار حوادث نسيان الطفل ينبغي أن تكون مؤشرات تحذيرية للأهالي))، ونصحت بأن يقوم ولي الأمر بتدريب ابنه على كيفية التصرف في حال وقوعه في موقف كهذا، والأهم من ذلك أن يكون هناك رابط تواصل مستمر بين الأهل والسائق كأن يكون رقم الجوال مسجلاً لدى كليهما، وتتم المتابعة بالتأكد من استلام وتسليم الطفل من وإلى ذويه بأمان، كما ينبغي أن يكون ولي الأمر متابعا مهتما أكثر بتفاصيل الغياب والحضور لطفله.
وعلقت ((كثيرًا ما نشهد خروج أمهات أو أباء من قروبات تواصل المدرسة رغم أهميتها، ولعل من أبرز مهامها إيصال رسالة لولي الأمر بتغيب ابنه، وبالتالي يكون جسر التواصل مفتوحًا لضمان وصول الطالب إلى المدرسة بأمان، أما في حال وصلته الرسالة وهو متيقن من أنه قام بتسليم ابنه للحافلة فعليه أن يتدارك الأمر بسرعة التواصل مع السائق لمعرفة وضع الطفل)).
واستدركت ((كم من طفل نجا بسبب هذه الخطوة التي لا يلقي لها البعض بالًا)).
خطورة النسيان
بدوره، حذر المسعف مصطفى أحمد من خطورة نسيان الطفل في الحافلة أو المركبة، وقال ((يتسبب نسيان الأطفال في مركبات مغلقة خاصة في حر الصيف بخطورة كبيرة على حياة الطفل، بداية مع ضربة الشمس التي تصحبها أعراض الدوخة، والغثيان، وارتفاع حرارة الجسم، الاختناق، التعرق، ومن ثم عدم شدة خفقان ضربات القلب، وصعوبة التنفس التي تصل به للوفاة، هذا في وقت قد يكون الخوف عاملًا كافيًا لارتباك وتوتر الطفل، ومن ثم زيادة الخفقان مما يؤدي به إلى التشنج)).
وأضاف إن ((الحادثة الأخيرة التي انتشرت عن نسيان طفل في ((باص المدرسة)) وإنقاذه في اللحظات الأخيرة حين صادف مرور موظف شركة نجم بالقرب من الحافلة بعد مرور ساعات على تركه محبوسًا فيها، ستترك حتمًا أثرًا نفسيًا مؤلمًا في حياته قد لا ينساه أبدًا. تلك الحوادث يتوقع حدوثها إذا تساهل الأهالي وسائقي الحافلات بالأمر، وينتج عن ذلك حوادث مؤلمة، أو حوادث أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها تكشف حجم الإهمال والاستهتار بحياة أطفالنا، ما يستلزم مزيدًا من الاهتمام والتشديد الرقابي على سائقي الحافلات وإدارات المدارس والروضات)).
توعية وإرشادات
يذكر الناشط الاجتماعي فاضل الشعلة أن تكرار الحوادث المؤسفة لنسيان الأطفال في الحافلات، خصوصًا في السنوات الثلاث الأخيرة، منهم من نجا، ومنهم من لقي ربه رحمهم الله، دفعه لتقديم فيلم توعوي قصير بعنوان ((تيت)) بهدف تعزيز الوعي بسلامة الأطفال في الحافلات المدرسية، والتي تعد مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأهل وحتى المجتمع، وتضمن الفيلم القصير إرشادات للسلامة.
واقترح ((يفضل مرافقة الأطفال خلال فترة انتظار الحافلة صباحًا للتأكد من صعودهم، وحتى انتظار عودتهم، والتأكد من وقت الحضور والانصراف من جداول المدرسة الإدارية، كما يفضل أن يكون هنالك مشرفون في الحافلات، فإن غاب عن السائق فكرة التفتيش يقوم المشرف بهذه المهمة، مع التأكد من أسماء الطلبة ومغادرة كل منهم للحافلة)).
وأكمل ((المهمة الإشرافية والرقابية ذات أهمية عالية جدًا، وتسهم في الحد من مثل هذه الحوادث، لذلك فإن وجود المشرفين أو المشرفات مع السائق هو أبسط الحلول وأفضلها)).
ضحايا النسيان
لم تقتصر هذه الحوادث المؤسفة على منطقة بعينها في المملكة، بل توزعت على عدد من المناطق التي فجعت بخسارة أرواح صغارها بسبب الإهمال وغياب الرقابة وعدم التنظيم.
وتذكر ((الوطن)) من تلك الحوادث على سبيل المثال:
* حادث الطفلة خولة آل محمد حسين التي نُسيت في حافلة مدرسة في سيهات في أكتوبر من عام 2011.
* في أبريل 2016 توفي الطفل ((نواف السلمي)) البالغ من العمر 6 سنوات داخل حافلة للنقل المدرسي متعاقدة مع مدرسة عالمية في مدينة جدة، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية
* ومثل السلمي، كان حال الطفل عبدالملك العوض الذي توفي مختنقًا في حافلته بعد نسيانه فيها في أكتوبر من ذات العام 2016 في مدينة جدة أيضًا.
* في عام 2017، وفي محافظة صبيا بمنطقة جازان عُثر على الطفل يامن خواجي (4 سنوات) متوفيًا بين المقاعد بسبب نسيان السائق له.
* في العام الذي تلاه 2018 قضى الطفل عبدالعزيز المسلم نحبه مختنقًا في حافلة النقل المدرسي بعد أن تأخرت إدارة المدرسة في إبلاغ ولي الأمر بغياب الابن، وذلك في مدينة القطيف.
* في أكتوبر من 2022 توفي الصغير حسن الشعلة من سكان القطيف في المنطقة الشرقية أيضًا بسبب نسيان الطفل في حافلة الروضة.
لائحة تنظيم
آخذة بهذه الاعتبارات، وضعت هيئة النقل معايير واشتراطات أساسية من خلال اللائحة المنظمة للنقل التعليمي لضمان سلامة الطلاب والطالبات، ولعمل السائقين في مجال النقل المدرسي سواء الرسمي أو ذاك الذي يعملون فيه السائقون لحسابهم أيضًا.
asf
شروط لائحة النقل التعليمي
ـ أن يكون السائق سعودي الجنسية
ـ حاصلًا على رخصة قيادة مناسبة
ـ أن تكون مركبته مستوفية للمواصفات المعتمدة
ـ ألا يقل عمره عن 25 عامًا
ـ أن يكون السائق حاصلًا على دورة في الإسعافات الأولية
ـ أن يجتاز الفحص الطبي
ـ أن يجتاز اختبار الكفاءة المهنية
ـ أن يجتاز الدورات الأخرى التي تحددها هيئة النقل
ـ أن يستخرج بطاقة تشغيل للمركبة
ـ أن يستخرج بطاقة سائق
ـ يجب الارتباط بأنظمة الهيئة والأنظمة التي تتطلبها الجهات الأخرى

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