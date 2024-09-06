مسئول بالفيدرالي: حان الوقت الآن لخفض أسعار الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
غلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا سهم إنفيديا يتراجع ويتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق منهية سلسلة مكاسب امتدت 4 أسابيع
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك“جون ويليامز” الجمعة، إن التضخم ينخفض بشكل مستدام نحو هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%، وإن الوقت حان الآن لخفض أسعار الفائدة.
وأضاف“ويليامز” في خطاب أعد للإلقاء أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أنه مع استقرار الاقتصاد وتراجع التضخم“من المناسب الآن خفض درجة التقييد، من خلال تقليص النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية”.
وجاءت تصريحات“ويليامز” المعدة مسبقًا قبل صدور بيانات التوظيف لشهر أغسطس، ولم يذكر صانع السياسات خلالها حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل، حيث تنقسم آراء المستثمرين والمحللين الآن بين 25 و50 نقطة أساس.
وحول المسار المستقبلي للتيسير، قال“ويليامز” إن الفائدة يمكن نقلها“إلى وضع أكثر حيادية بمرور الوقت” وإن التحركات ستعتمد على تطور البيانات والتوقعات والمخاطر التي تهدد التوقعات.
وأشار إلى أن عملية تقليص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي تسير بسلاسة، وأن هناك مجالا لاستمرار هذه العملية.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645643
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.