مسئول بالفيدرالي: حان الوقت الآن لخفض أسعار الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتغلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا سهم إنفيديا يتراجع ويتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق منهية سلسلة مكاسب امتدت 4 أسابيع

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك“جون ويليامز” الجمعة، إن التضخم ينخفض ​​بشكل مستدام نحو هدف الأمريكي البالغ 2%، وإن الوقت حان الآن لخفض أسعار الفائدة.

وأضاف“ويليامز” في خطاب أعد للإلقاء أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أنه مع استقرار الاقتصاد وتراجع التضخم“من المناسب الآن خفض درجة التقييد، من خلال تقليص النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية”.

وجاءت تصريحات“ويليامز” المعدة مسبقًا قبل صدور بيانات التوظيف لشهر أغسطس، ولم يذكر صانع السياسات خلالها حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل، حيث تنقسم آراء المستثمرين والمحللين الآن بين 25 و50 نقطة أساس.

وحول المسار المستقبلي للتيسير، قال“ويليامز” إن الفائدة يمكن نقلها“إلى وضع أكثر حيادية بمرور الوقت” وإن التحركات ستعتمد على تطور البيانات والتوقعات والمخاطر التي تهدد التوقعات.

وأشار إلى أن عملية تقليص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي تسير بسلاسة، وأن هناك مجالا لاستمرار هذه العملية.

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