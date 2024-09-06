جنين ومخيمها..كأنها هزة أرضية

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN- مع فجر اليوم الجمعة، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، بعد عدوان عسكري دام 10 أيام، أدى لاستشهاد 21 مواطنا وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وما إن انسحب الاحتلال من المواقع التي انتشرت فيها قواته في أحياء المدينة ومخيمها، حتى بدت مشاهد الخراب والدمار تتضح معالمها في شوارع المدينة وأحيائها، والتي طالت كل شيء تقريبا من الطرقات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وممتلكات المواطنين ومحالهم التجارية.

رئيس بلدية جنين نضال عبيدي قال لــ "وفا"، إن الاحتلال الإسرائيلي ألحق دمارا هائلا بالبنية الأساسية في المدينة ومخيمها، وتدميرا فظيعا جدا وغير متوقع فاق كل التوقعات.

وأوضح أن الاحتلال أحدث هزة أرضية في جنين ومخيمها والحارة الشرقية والمربع التجاري، وأن حجم التدمير في الشوارع التي جرى تدميرها فاق 20 كيلومترا، كما دمر خطوط الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، لكن طواقم شركة كهرباء الشمال تمكنت من إعادة 90% من شبكة الكهرباء المدمرة وتواصل العمل على إصلاح ما تبقى في الأحياء التي لم تتمكن من الدخول إليها خلال العدوان.

ونوه إلى أن عملية الترميم وإزالة الركام بدأت مع انسحاب الاحتلال وبشكل سريع وإسعافي؛ خاصة أننا مقبلون على افتتاح عام دراسي جديد، إلا أن حجم الدمار الذي لحق بشبكة المياه كبير جدا خاصة في الشوارع التي جرى تدميرها، وتمكنت الطواقم من إصلاح بعض الخطوط خلال العدوان وبدأت بإصلاح ما تبقى، لكن الوضع صعب ويحتاج لأشهر لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العدوان.

وأكد عبيدي أن إزالة الركام الناتج عن العدوان سيحتاج إلى أيام لكن عملية الإصلاح وإعادة الإعمار في شبكات المياه والصرف الصحي ستحتاج لأشهر، منوها إلى أن شركة "ميكروت" الإسرائيلية المزودة للمياه للضفة الغربية قطعت المياه عن المدينة بشكل كامل خلال العدوان.

وأضاف أن طواقم بلدية جنين لا تستطيع وحدها إزالة آثار العدوان، وأنها تعمل بالتعاون مع الدفاع المدني ووزارتي الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي والبلديات المجاورة بإزالة الركام وإصلاح ما دمره الاحتلال.

وأشار عبيدي إلى أن دولة الاحتلال تمعن في القتل والدمار وتعلم أنه ليس هناك أي رادع، معتمدة في ذلك على الإدارة الأميركية وغيرها من الدول التي تمدها بالسلاح والأموال لقتل الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الادعاءات الإسرائيلية لتبرير الانتهاكات والممارسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني غير حقيقية وغير صادقة.

وتابع: "ما حدث في جنين يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين، وما يظهره حجم الدمار يدل أن الاحتلال يهدف لترحيل السكان ضمن سياسة معلنة من القيادة السياسية في دولة الاحتلال".

وتعيد مشاهد الدمار والخراب التي خلفها الاحتلال في المدينة ومخيهما إلى أذهان الأهالي ذاكرة الاجتياح عام 2002 على مدينة جنين ومخيمها.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا في مخيم جنين نضال نغنغية لـ "وفا": إن هذا العدوان خلف نفس الدمار ونفس المشاهد وأعاد للأذهان اجتياح نيسان 2002 الذي مسح فيه الاحتلال حيين كاملين من المخيم.

وأشار إلى أن العدوان الأخير وسع فيه الاحتلال من حجم التدمير إلى مناطق واسعة بالمدينة ليشمل الحي الشرقي والمركز التجاري المتمثل بشارع البريد ودوار السينما وسط المدينة، إلى جانب تدمير كافة مداخل المدينة، شارعي الناصرة وحيفا، والشارع الرابط مع برقين، كذلك اتباع أسلوب الترحيل القسري للأهالي من البنايات السكنية واحتلالها وتحويلها لنقاط عسكرية.

وأكد نغنغية أن الاحتلال اتبع أساليب جديدة في التدمير عبر إحراق المنازل، حيث أحرق أكثر من 10 منازل داخل المخيم، كما استخدم قذائف "الانيرجا" لتدمير المنازل، وأطلق الرصاص الحي على خزانات المياه والنوافذ، وهذا الأمر أجبر أكثر من 30% من سكان المخيم على النزوح.

ونوه إلى أن هذا العدوان أظهر همجية الاحتلال في استهداف المدنيين داخل المدينة والمخيم، فغالبية الشهداء الذين ارتقوا كانوا من المدنيين الذين استشهدوا أثناء عودتهم من عملهم أو خلال تواجدهم أمام منازلهم.

وأوضح نغنغنية أن الكهرباء مازالت مقطوعة عن غالبية أحياء المخيم وتعمل الطواقم على إعادتها، وأن المياه مفصولة في كل أحياء المخيم نتيجة التدمير لشبكات المياه والصرف الصحي وتجريف الشوارع داخل أحيائه.

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء، إن الطواقم الفنية باشرت وبشكل فوري على إصلاح الأضرار التي لحقت بخط المياه الرئيسي في منطقة دوار السينما والمغذي لوسط مدينة حنين والأحياء الشرقية نتيجة الاجتياح الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية بشكل كبير وألحق بها أضرارا جمة.

وأوضح الفقهاء أن العمل سيتواصل حتى يتم عودة ضخ المياه للمواطنين الذين عانوا من انقطاع المياه نتيجة التدمير الذي لحق بخطوط المياه، مشيرا إلى أن الطواقم تعمل كذلك على تقدير حجم الأضرار لتحديد الاحتياجات الواجب تأمينها بشكل عاجل لتنفيذ عملية الإصلاح بشكل كامل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.