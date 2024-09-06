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إصابة طفلة بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في قريوت

9/6/2024 2:53:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- أصيب طفلة بالرصاص الحي في الصدر، مساء اليوم الجمعة، في هجوم للمستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية قريوت جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلة (12 عاما) بجروح خطيرة جدا برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت.

وفي وقت سابق، أصيب شاب (34 عاما) برصاص الاحتلال الحي في اليد، وآخر (30 عاما) برضوض بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من مستعمرين في القرية.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن عددا من المستعمرين اقتحموا قريوت، وهاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من القرية، وألقوا باتجاهها الحجارة.

وأضافت المصادر أن المستعمرين أضرموا النيران في أراض
بالقرية.

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