إصابة طفلة بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في قريوت

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN- أصيب طفلة بالرصاص الحي في الصدر، مساء اليوم الجمعة، في هجوم للمستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية قريوت جنوب نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلة (12 عاما) بجروح خطيرة جدا برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت.
وفي وقت سابق، أصيب شاب (34 عاما) برصاص الاحتلال الحي في اليد، وآخر (30 عاما) برضوض بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من مستعمرين في القرية.
وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن عددا من المستعمرين اقتحموا قريوت، وهاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من القرية، وألقوا باتجاهها الحجارة.
وأضافت المصادر أن المستعمرين أضرموا النيران في أراض
بالقرية.
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