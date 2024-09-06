شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد شابتين وطفلتين هن: هديل وشقيقتها ريتال باسم أيوب الحمامي، ويارا محمد سعدي الحمامي، وميرا عبد باسم الحمامي، وإصابة ثلاث

أخريات وشاب، في قصف الاحتلال خيمة غرب النصيرات، وجرى جثامين الشهيدات إلى العودة في النصيرات، والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة ياسين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، بينهم سيدة وطفلان، وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا قرب دوار نصار في منطقة الشيخ زايد شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وفي خان يونس، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة قنديل وسط المدينة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة خلفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.