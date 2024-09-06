شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة /PNN- استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف
الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا باستشهاد شابتين وطفلتين هن: هديل وشقيقتها ريتال باسم أيوب الحمامي، ويارا محمد سعدي الحمامي، وميرا عبد باسم الحمامي، وإصابة ثلاث
أخريات وشاب، في قصف الاحتلال خيمة غرب النصيرات، وجرى نقل جثامين الشهيدات إلى مستشفى العودة في النصيرات، والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
كما قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة ياسين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، بينهم سيدة وطفلان، وإصابة آخرين.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلا قرب دوار نصار في منطقة الشيخ زايد شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
وفي خان يونس، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة قنديل وسط المدينة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة خلفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
MENAFN06092024000205011050ID1108645592
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.