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دفعة قوية تنعش الهلال

9/6/2024 9:59:45 AM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الهلال دفعة قوية متمثلة في عودة أحد نجومه خلال الفترة المقبلة، إذ تعافى البرازيلي مالكوم تماما من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، إضافة إلى الانتهاء من برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة إلى الملاعب.
وأوضحت مصادر أن مالكوم سيشارك مع الهلال في مباراة الرياض التي ستجمع الفريقين، يوم السبت بعد المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن.
ويعد مالكوم إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والتي قادت الزعيم لحسم الثلاثية المحلية في الموسم الماضي، بجانب تحقيق 34 فوزا متتاليا بمختلف المسابقات وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الأندية حول العالم.

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