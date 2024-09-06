دفعة قوية تنعش الهلال

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى الهلال دفعة قوية متمثلة في عودة أحد نجومه خلال الفترة المقبلة، إذ تعافى البرازيلي مالكوم تماما من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، إضافة إلى الانتهاء من برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة إلى الملاعب.
وأوضحت مصادر أن مالكوم سيشارك مع الهلال في مباراة
الرياض التي ستجمع الفريقين، يوم السبت بعد المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن.
ويعد مالكوم إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والتي قادت الزعيم لحسم الثلاثية المحلية في الموسم الماضي، بجانب تحقيق 34 فوزا متتاليا بمختلف المسابقات وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الأندية حول العالم.
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