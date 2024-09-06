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%550 زيادة التزييف العميق إثر استخدام الذكاء الاصطناعي

9/6/2024 9:59:41 AM
(MENAFN- Al Watan) أكد خبراء ومختصون في مجال الأمن السيبراني، أن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كلف العالم 3 تريليونات دولار عام 2015، فيما يُتوقع أن تصل التكلفة إلى 10 تريليونات بحلول عام 2025، موضحين أن ((التزييف العميق)) ازداد بنسبة 550% من عام 2019 إلى 2023.
جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بالتعاون مع سكاي نيوز عربية بعنوان ((الحكومات المرنة تبني دروعًا واقية بالذكاء الاصطناعي.. ما السبب؟))، أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، وتحدث خلالها هيكتور مونسيجور، مؤسس شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني وباحث أمني إلكتروني، والدكتور نادر الغزال، الأكاديمي والخبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وألان سيمثسون، المؤسس والمشارك لـ(MetaVRse)، والدكتور إنهايوك تشا، أستاذ بمعهد غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا، ونائب الرئيس عن التعاون العالمي، كوريا الجنوبية، وأدارها الإعلامي سامي قاسمي.
الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي
وقال هيكتور مونسيجور: ((إن التزييف العميق والذكاء الاصطناعي ليسا بجديدين، ولكن الفارق أنها أصبحت الآن وسائل متاحة ومتوافرة، ولذلك يمكن استغلالها وتطويرها والتفاعل معها من الأشخاص العاديين)).
وأضاف: ((يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يحمل معه منافع وأغراضًا جيدة، مثل القيام بالترجمة وفتح مجالات جديدة للتعليم، لكن لا يمكن إغفال الجانب السلبي منه، فهنالك أشخاص يستخدمونه لأهدافهم الخاصة، ولديهم نوايا تخريبية وغير سليمة)).
وتابع مونسيجور: ((خلال السنوات العشر الماضية كان لدينا أدوات للتعلم ونمذجة السلوك، وما سنراه في السنوات المقبلة يمثل تطويرًا لهذه الأدوات والنماذج، إلا أن الاستخدام الضار لهذه الوسائل، لن يوقفنا عن تطويرها)).
مخاطر التزييف العميق
بدوره، أكد الدكتور نادر الغزال، أن التزييف العميق مسألة حساسة تحمل الكثير من المخاوف والمخاطر، موضحًا أن استخدامه في الخداع المالي أو نشر الأكاذيب أو غيرها من الأمور، أصبح يعرض سلامة الأفراد وأسس المجتمعات وقيمها للخطر، فهو يقوض الثقة، ويتلاعب بالمشاعر العامة، كما أن له قدرة كبيرة على إثارة الفوضى والعنف على نطاق واسع، نظرًا لتأثيره على الرأي العام.
وتابع: ((في الوقت الذي تظهر فيه مخاطر الذكاء الاصطناعي، نجد أن هناك إيجابيات تغطي على تلك المخاطر؛ فهناك مجالات يمكن تطويع الذكاء الاصطناعي من خلالها لخدمة الحكومات، إلا أنه من الضروري توعية موظفي الحكومات بكيفية تجنب التزييف العميق)).
جوانب إيجابية
من جانبه أوضح، ألان سيمثسون، أن بعض المبرمجين ينفقون وقتًا على التزييف العميق بالدخول إلى الإنترنت وتنفيذ مقاطع فيديو أو صوت بشكل مجاني، وفي الوقت الذي يبدو فيه التزييف العميق ذي خطورة كبيرة، إلا أن البعض يطوّعه ويستخدمه في جوانب إيجابية.
وأكد على أهمية عدم استخدام تلك التقنية لأسباب سيئة؛ لاسيما وأن التزييف العميق يمكن من خلاله تحويل مقطع صوتي إلى عدة لغات، وبالتالي يفيد في عملية الترجمة وتحويل الخطابات وغيرها إلى عدة لغات، مثلما فعل سياسي هندي عام 2020، إلا أنه يمكن إساءة استخدامه أيضًا عبر نشر معلومات غير حقيقية، وبالتالي فالخلاصة أن هذه التكنولوجيا ليست جيدة أو سيئة، لكن يجب استخدامها من الحكومات للخير وليس الشر.
وتابع: ((عندما تعرف المخاطر يمكن أن تتجهز لمواجهتها، وواحدة من هذه المخاطر هو خسارة الثقة بالإعلام ومصادر الأخبار، فذلك يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات أو يثير فوضى واضطرابات، وربما يتسبب في إغلاق السوق المالي، وغيرها من الأزمات.

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