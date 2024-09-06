9 أمور يقوم بها أصحاب اللياقة البدنية بشكل مختلف

MENAFN - Khaberni) خبرني -لا تقتصر فوائد اللياقة البدنية على الطاقة والنشاط الكبير، فهي تمتد إلى توقد الذهن، وصفاء وصحة البشرة، والمناعة الأفضل ضد الأمراض والإصابات.





وبحسب "تايمز أوف إنديا"، هناك 9 أشياء يقوم بها أصحاب اللياقة العالية بشكل مختلف، هي:





الالتزام الكامل بمواعيد التمارين. فهذه المواعيد لها أهمية كبرى لا يمكن تأجيلها أو تعديلها، للحفاظ على الهدف.





الأهداف القصيرة والبعيدة. يضع أصحاب اللياقة أهدافاً قصيرة الأجل لتحقيقها، وأهدافاً أخرى بعيدة المدى، ويتابعون مدى التقدم في تحقيق كل منها بدقة.





تعدد مجالات العناية بالجسم. فلا يقتصر الأمر على التمارين والتغذية، وإنما يتبع أصحاب اللياقة البدنية العالية عادات وممارسات لخفض التوتر مثلاً، إلى جانب أمور أخرى تشكل نمط حياة متكاملاً.





تبني نظرة إيجابية. من أهم إجراءات إبعاد التوتر والضغوط تبني نظرة إيجابية، والابتعاد عن المشاعر السلبية والتي تقود إلى زيادة الوزن.





لا تهاون في الحمية الغذائية. يتبع أصحاب اللياقة البدنية العالية حمية متوازنة، ولا يوجد تفريط في الالتزام بأي من مكوناتها، سواء الحبوب الكاملة، أو الخضراوات، والحد من السكريات.





قيمة النوم. يقدر أصحاب اللياقة أهمية النوم الجيد ودوره في تحسين الأداء البدني، وتنظيم هرمونات الجسم.





تمارين القوة جزء مهم من الحياة. تنعكس فوائد تمارين القوة على عملية الهضم والتمثيل الغذائي، وهي عامل هام لمنع الإصابات.





شرب الماء. من الأمور الحيوية للياقة البدنية الجيدة ترطيب الجسم باستمرار.





متابعة الجديد. يطلع أصحاب اللياقة على كل جديد في عالم التمرين والحمية والتغذية، ويدمجون الجديد في روتين اللياقة الخاص بهم.