9 أمور يقوم بها أصحاب اللياقة البدنية بشكل مختلف

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- Khaberni) خبرني -لا تقتصر فوائد اللياقة البدنية على الطاقة والنشاط الكبير، فهي تمتد إلى توقد الذهن، وصفاء وصحة البشرة، والمناعة الأفضل ضد الأمراض والإصابات.
وبحسب "تايمز أوف إنديا"، هناك 9 أشياء يقوم بها أصحاب اللياقة العالية بشكل مختلف، هي:
الالتزام الكامل بمواعيد التمارين. فهذه المواعيد لها أهمية كبرى لا يمكن تأجيلها أو تعديلها، للحفاظ على الهدف.
الأهداف القصيرة والبعيدة. يضع أصحاب اللياقة أهدافاً قصيرة الأجل لتحقيقها، وأهدافاً أخرى بعيدة المدى، ويتابعون مدى التقدم في تحقيق كل منها بدقة.
تعدد مجالات العناية بالجسم. فلا يقتصر الأمر على التمارين والتغذية، وإنما يتبع أصحاب اللياقة البدنية العالية عادات وممارسات لخفض التوتر مثلاً، إلى جانب أمور أخرى تشكل نمط حياة متكاملاً.
تبني نظرة إيجابية. من أهم إجراءات إبعاد التوتر والضغوط تبني نظرة إيجابية، والابتعاد عن المشاعر السلبية والتي تقود إلى زيادة الوزن.
لا تهاون في الحمية الغذائية. يتبع أصحاب اللياقة البدنية العالية حمية متوازنة، ولا يوجد تفريط في الالتزام بأي من مكوناتها، سواء الحبوب الكاملة، أو الخضراوات، والحد من السكريات.
قيمة النوم. يقدر أصحاب اللياقة أهمية النوم الجيد ودوره في تحسين الأداء البدني، وتنظيم هرمونات الجسم.
تمارين القوة جزء مهم من الحياة. تنعكس فوائد تمارين القوة على عملية الهضم والتمثيل الغذائي، وهي عامل هام لمنع الإصابات.
شرب الماء. من الأمور الحيوية للياقة البدنية الجيدة ترطيب الجسم باستمرار.
متابعة الجديد. يطلع أصحاب اللياقة على كل جديد في عالم التمرين والحمية والتغذية، ويدمجون الجديد في روتين اللياقة الخاص بهم.
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