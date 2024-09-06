الوزير عبدالرحمن المطيري يطمئن على حالة اللاعب العراقي أيمن حسين

MENAFN - Al-Anbaa) قام الإعلام ووزير الثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بزيارة العراق أيمن حسين الذي تعرض للإصابة خلال فريقه أمام عمان أمس في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي على اثرها إلى الصباح في الكويت نظرا لحالة اللاعب الصحية التي احتاجت الى مكان قريب من ستاد البصرة الذي احتضن اللقاء.

وقد تواجد خلال زيارة الوزير المطيري كل من السفير العراقي منهل الصافي ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال.

وحسب تصريح عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي والمتحدث الرسمي أحمد الموسوي فقد تم نقل أيمن حسين إلى مستشفى البصرة عقب تعرضه خلال اللقاء لكدمة قوية في الصدر أدت إلى نزيف داخلي تطلب تدخلا جراحيا عاجلا وقد تم نقله إلى الكويت لاستكمال علاجه نظرا لصعوبة نقله إلى بغداد جوًا خوفا من الضغط الجوي عليه أو برًا

لطول

المسافة.