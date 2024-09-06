الوزير عبدالرحمن المطيري يطمئن على حالة اللاعب العراقي أيمن حسين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قام وزير
الإعلام ووزير الثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بزيارة لاعب منتخب
العراق لكرة القدم
أيمن حسين الذي تعرض للإصابة خلال مباراة
فريقه أمام عمان أمس في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي نقل
على اثرها إلى مستشفى
الصباح في الكويت نظرا لحالة اللاعب الصحية التي احتاجت الى مكان قريب من ستاد البصرة الذي احتضن اللقاء.
وقد تواجد خلال زيارة الوزير المطيري كل من السفير العراقي منهل الصافي ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال.
وحسب تصريح عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي والمتحدث الرسمي أحمد الموسوي فقد تم نقل أيمن حسين إلى مستشفى البصرة عقب تعرضه خلال اللقاء لكدمة قوية في الصدر أدت إلى نزيف داخلي تطلب تدخلا جراحيا عاجلا وقد تم نقله إلى الكويت لاستكمال علاجه نظرا لصعوبة نقله إلى بغداد جوًا خوفا من الضغط الجوي عليه أو برًا
لطول
المسافة.
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