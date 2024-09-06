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بالفيديو الداخلية زيادة ساعات عمل مراكز البيومترية من 8 00 صباحا حتى 10 00 مساء

9/6/2024 8:05:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية عن زيادة ساعات عمل المراكز المخصصة في المحافظات الست للبصمةالبيومترية طوال أيام الأسبوع في (إدارات تحقيق الشخصية والمجمعات التجارية) لتصبح من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً، وذلك لتسهيل عملية إنهاء الإجراءات
للجميع.

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