حمدان بن مبارك يهنئ الأبيض وجمهوره بالفوز

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات منتخبنا الوطني وجمهوره بمناسبة فوزه على شقيقه القطري بثلاثية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026, مشيداً بجهود الجهاز الفني والإداري وبأداء اللاعبين.

وثمّن معالي رئيس الاتحاد خلال حضوره ومتابعته للمباراة في استاد أحمد بن علي بالدوحة دور جمهور الكرة الإماراتية, الذي واصل تحفيز اللاعبين وكان سنداً لهم في المدرجات.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك : "إن النتيجة الإيجابية للمباراة الأولى محطة مهمة لمنتخبنا الوطني في مشوار التصفيات, وعلينا أن نبني عليها, ونُحصّنها بنقاط جديدة لكي نقوي موقفنا منذ البداية".

وأضاف أن المواجهة مع المنتخب الإيراني التي تقام يوم الثلاثاء المقبل على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين تحتاج إلى مزيد من التركيز والعطاء, لأن أهميتها لا تقل عن أهمية مباراة الجولة الأولى, مؤكداً أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة المنتخب الوطني, خاصة في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات, داعياً إلى طي صفحة المباراة الأولى بعد الاستفادة من دروسها.

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