2.8 تريليون درهم القيمة السوقية لـ20 شركة وطنية مُدرجة في أسواق الإمارات

وصل رأس المال السوقي لأكبر 20 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية إلى 2.8 تريليون درهم مع نهاية الأسبوع الحالي، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.

وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ خلال الفترة الماضية مدعومة بشكل رئيسي بقوة الاقتصاد الوطني، ومكاسب الأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

واستحوذت الـ 20 شركة المُدرجة على نحو 77.6% أو ما يعادل 2.79 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.59 تريليون درهم.

وجاءت شركة "العالمية القابضة" في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 912.29 مليار درهم بما يعادل 25.4% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بقيمة سوقية تربو على 296.8 مليار درهم وبحصة 8.25%، ثم "أدنوك للغاز" بنحو 240.2 مليار درهم تمثل 6.7% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية.

ووصلت القيمة السوقية لشركة "أي آند – اتصالات سابقاً" إلى 161.5 مليار درهم بحصة 4.5%، ثم "بنك أبوظبي الأول" 147.6 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.1%، ثم "الإمارات دبي الوطني" 127.9 مليار درهم، وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" 119 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة "بروج بي ال سي" أكثر من 77.8 مليار درهم، و"إعمار العقارية" 77.6 مليار درهم، و"أدنوك للحفر" 74.2 مليار درهم، و"أبوظبي التجاري" 63.7 مليار درهم، و"الدار العقارية" 59.6 مليار درهم، و"كيو القابضة" 51 مليار درهم.

وسجلت القيمة السوقية لمصرف "أبوظبي الإسلامي" نحو 47.6 مليار درهم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" نحو 45.6 مليار درهم، و"بنك دبي الإسلامي" 44.7 مليار درهم، و"المشرق" 42.7 مليار درهم و"بيرو هيلث القابضة" 41 مليار درهم، و"أدنوك للإمداد والخدمات" 40.5 مليار درهم.