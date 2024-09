ظهرت مجموعة EBC المالية بشكل بارز على منصة الإسباني كجزء من شراكتها التي تمتد لـ 3.5 سنوات مع نادي برشلونة. هذه الشراكة تعزز من الظهور العالمي لـ EBC وتفاعلها مع ملايين من عشاق حول العالم.

تترك مجموعة EBC المالية بصمتها على مسرح الدوري الإسباني، مما يعكس التأثير الديناميكي لشراكتها مع نادي برشلونة وبصمتها العالمية المتوسعة.

تعزز مجموعة EBC المالية شراكتها مع نادي برشلونة لكرة القدم، مما يعزز الرؤية العالمية من خلال المشاركات الأخيرة في الدوري الإسباني والتعاون المستمر

SINGAPORE, September 6, 2024 /EINPresswire / -- تواصل مجموعة EBC المالية (EBC) ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الوساطة المالية، تعزيز شراكتها الاستراتيجية التي استمرت لمدة 3.5 سنوات مع نادي برشلونة لكرة القدم، أحد أكثر الأندية الرياضية المتعددة شهرة في العالم. لم يعمل هذا التعاون، الذي بدأ في أبريل 2024، على تعزيز الحضور العالمي لمجموعة EBC فحسب، بل كان أيضًا بمثابة فصل مهم في دمج التمويل والرياضة.

إن حضور مجموعة EBC المالية على مسرح الدوري الإسباني هو شهادة على قوة هذه الشراكة. وباعتبارها شريكًا رسميًا لنادي برشلونة لكرة القدم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، فقد ظهرت مجموعة EBC بشكل بارز خلال مباريات الدوري الإسباني الأخيرة في الصين الكبرى، حيث وصلت إلى ملايين من مشجعي كرة القدم في البلاد. لا يعزز هذا الظهور من ظهور علامة EBC التجارية فحسب، بل يعزز أيضًا القيم والأهداف المشتركة بين المنظمتين.

المشهد المتطور للشراكات الرياضية

إن التآزر بين المؤسسات المالية والفرق الرياضية ليس بالأمر الجديد، ولكنه تطور بشكل كبير على مر السنين. فما كان في السابق مجرد نموذج رعاية بسيط تحول الآن إلى شراكة ديناميكية، حيث يتعاون الطرفان في بناء العلامة التجارية، وتوسيع السوق، والمشاركة المجتمعيةبالنسبة للمؤسسات المالية مثل EBC Financial Group، توفر كرة القدم منصة لا مثيل لها للتواصل مع جماهير عالمية متنوعة، والاستفادة من الشغف والولاء الذي تلهمه الرياضة.

يمثل نادي برشلونة لكرة القدم، بتاريخه الغني وقاعدة جماهيره العالمية، أكثر من مجرد نادٍ لكرة القدم، بل يجسد مجموعة من القيم التي تتردد أصداؤها في جميع أنحاء العالم. وتتوافق هذه القيم تمامًا مع مبادئ EBC، مما يجعل هذه الشراكة مناسبة بشكل طبيعي. من خلال الاستفادة من الانتشار العالمي لنادي برشلونة لكرة القدم، تعمل EBC على وضع نفسها بشكل استراتيجي لتعميق حضورها في السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

التآزر بين التمويل وكرة القدم: الأهمية الاستراتيجية لشراكة EBC-Barça

تُظهِر الشراكة بين EBC Financial Group ونادي برشلونة لكرة القدم كيف يمكن للتمويل والرياضة أن يجتمعا معًا لخلق تعاون مفيد. تتقاسم المؤسستان الالتزام بالتميز والانضباط والابتكار، وهو ما يشكل الأساس لشراكة تمتد إلى ما هو أبعد من الرعاية التقليدية.

بالنسبة لـ EBC، فإن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية تعزز حضور علامتها التجارية وتفتح فرصًا جديدة في الأسواق العالمية الرئيسية. من خلال الشراكة مع نادٍ مشهور مثل نادي برشلونة لكرة القدم، تتواصل EBC مع جمهور واسع ومتفاعل، مما يوفر فرصة للترويج للثقافة المالية وتقديم منتجات مالية مخصصة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. تمكن هذه الشراكة أيضًا EBC من الوصول إلى جمهور أصغر سنًا وأكثر تنوعًا، ومواءمة خدماتها مع اهتماماتهم واحتياجاتهم.

ومن ناحية أخرى، يكتسب نادي برشلونة لكرة القدم شريكًا يتمتع بمعرفة مالية عميقة والتزام بالتميز.تدعم هذه الشراكة استراتيجية التوسع العالمية للنادي، وتضمن بقائه في طليعة كرة القدم على أرض الملعب وخارجه. معًا، يضع EBC وFC Barcelona معيارًا جديدًا لكيفية تعاون المؤسسات المالية والفرق الرياضية لتحقيق النجاح المتبادل.

رسم خريطة الأشهر الـ 42 المقبلة: الآفاق المستقبلية والرؤية طويلة الأمد

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تنمو الشراكة بين EBC ونادي برشلونة لكرة القدم بشكل أقوى. وعلى مدار السنوات الثلاث والنصف المقبلة، ستواصل كلتا المنظمتين استكشاف فرص جديدة للتعاون والابتكار وتوسيع نطاق وصولهما. تلتزم EBC بالحفاظ على وجودها في الدوري الإسباني وخارجه، باستخدام منصتها للترويج للثقافة المالية ودعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التعرف على العلامة التجارية.

تعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار، مما يضع كل من EBC ونادي برشلونة لكرة القدم في وضع يسمح لهما بتحقيق النجاح المستدام. وبينما يستمران في مواءمة أهدافهما والاستفادة من نقاط قوة كل منهما، سيلعب التعاون دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل القطاعين المالي والرياضي.

###

نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وبفضل مكاتبها الواقعة في مواقع استراتيجية في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول والمزيد، تلبي مجموعة EBC احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر مجموعة EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA).

في قلب مجموعة EBC يوجد محترفون متمرسون يتمتعون بأكثر من 30 عامًا من الخبرة العميقة في المؤسسات المالية الكبرى، والذين تمكنوا بمهارة من المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. تدعم EBC ثقافة حيث النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء هي الأهم، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

تعد EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. تعد EBC أيضًا شريكًا لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة، تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تعمل على كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

نبذة عن نادي برشلونة لكرة القدم

يعتبر نادي برشلونة لكرة القدم أعظم نادي متعدد الرياضات في العالم، وفي عام 2024 يحتفل بمرور 125 عامًا على تأسيسه. تأسس النادي في عام 1899 وهو مملوك لأعضائه. النادي متجذر بقوة في مدينته وبلده، كتالونيا، وله نظرة عالمية، مع مكاتب رسمية في ثلاث مدن مختلفة: برشلونة، وهونج كونج (المسؤولة عن العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ) ونيويورك (المسؤولة عن العمل في أمريكا).

يسعى نادي برشلونة إلى تغيير العالم من خلال التميز الرياضي، وهو ما يأخذه إلى ما هو أبعد من ميدان اللعب إلى مجالات مختلفة مثل المعرفة والابتكار من خلال مركز برشلونة للابتكار (BIHUB)؛ ومبادرات Web3 وNFT وmetaverse من Barça Vision؛ والترفيه ومحتوى البث المباشر من Barça One؛ والالتزام الاجتماعي من خلال مؤسسة نادي برشلونة لكرة القدم؛ والتدريب من خلال La Masia. لقد وضع نمو نادي برشلونة في السنوات الأخيرة كواحد من أكثر المؤسسات المحبوبة في العالم وواحدة من أكثر المؤسسات متابعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

