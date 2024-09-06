ظهرت مجموعة EBC المالية بشكل بارز على منصة الإسباني كجزء من شراكتها التي تمتد لـ 3.5 سنوات مع نادي برشلونة. هذه الشراكة تعزز من الظهور العالمي لـ EBC وتفاعلها مع ملايين من عشاق حول العالم.

تترك مجموعة EBC المالية بصمتها على مسرح الدوري الإسباني، مما يعكس التأثير الديناميكي لشراكتها مع نادي برشلونة وبصمتها العالمية المتوسعة.

تعزز مجموعة EBC المالية شراكتها مع نادي برشلونة لكرة القدم، مما يعزز الرؤية العالمية من خلال المشاركات الأخيرة في الدوري الإسباني والتعاون المستمر

SINGAPORE, September 6, 2024 /EINPresswire / -- تواصل مجموعة EBC المالية (EBC) ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الوساطة المالية، تعزيز شراكتها الاستراتيجية التي استمرت لمدة 3.5 سنوات مع نادي برشلونة لكرة القدم، أحد أكثر الأندية الرياضية المتعددة شهرة في العالم. لم يعمل هذا التعاون، الذي بدأ في أبريل 2024، على تعزيز الحضور العالمي لمجموعة EBC فحسب، بل كان أيضًا بمثابة فصل مهم في دمج التمويل والرياضة.

إن حضور مجموعة EBC المالية على مسرح الدوري الإسباني هو شهادة على قوة هذه الشراكة. وباعتبارها شريكًا رسميًا لنادي برشلونة لكرة القدم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، فقد ظهرت مجموعة EBC بشكل بارز خلال مباريات الدوري الإسباني الأخيرة في الصين الكبرى، حيث وصلت إلى ملايين من مشجعي كرة القدم في البلاد. لا يعزز هذا الظهور من ظهور علامة EBC التجارية فحسب، بل يعزز أيضًا القيم والأهداف المشتركة بين المنظمتين.

المشهد المتطور للشراكات الرياضية

إن التآزر بين المؤسسات المالية والفرق الرياضية ليس بالأمر الجديد، ولكنه تطور بشكل كبير على مر السنين. فما كان في السابق مجرد نموذج رعاية بسيط تحول الآن إلى شراكة ديناميكية، حيث يتعاون الطرفان في بناء العلامة التجارية، وتوسيع السوق، والمشاركة المجتمعيةبالنسبة للمؤسسات المالية مثل EBC Financial Group، توفر كرة القدم منصة لا مثيل لها للتواصل مع جماهير عالمية متنوعة، والاستفادة من الشغف والولاء الذي تلهمه الرياضة.

يمثل نادي برشلونة لكرة القدم، بتاريخه الغني وقاعدة جماهيره العالمية، أكثر من مجرد نادٍ لكرة القدم، بل يجسد مجموعة من القيم التي تتردد أصداؤها في جميع أنحاء العالم. وتتوافق هذه القيم تمامًا مع مبادئ EBC، مما يجعل هذه الشراكة مناسبة بشكل طبيعي. من خلال الاستفادة من الانتشار العالمي لنادي برشلونة لكرة القدم، تعمل EBC على وضع نفسها بشكل استراتيجي لتعميق حضورها في السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

التآزر بين التمويل وكرة القدم: الأهمية الاستراتيجية لشراكة EBC-Barça

تُظهِر الشراكة بين EBC Financial Group ونادي برشلونة لكرة القدم كيف يمكن للتمويل والرياضة أن يجتمعا معًا لخلق تعاون مفيد. تتقاسم المؤسستان الالتزام بالتميز والانضباط والابتكار، وهو ما يشكل الأساس لشراكة تمتد إلى ما هو أبعد من الرعاية التقليدية.

بالنسبة لـ EBC، فإن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية تعزز حضور علامتها التجارية وتفتح فرصًا جديدة في الأسواق العالمية الرئيسية. من خلال الشراكة مع نادٍ مشهور مثل نادي برشلونة لكرة القدم، تتواصل EBC مع جمهور واسع ومتفاعل، مما يوفر فرصة للترويج للثقافة المالية وتقديم منتجات مالية مخصصة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. تمكن هذه الشراكة أيضًا EBC من الوصول إلى جمهور أصغر سنًا وأكثر تنوعًا، ومواءمة خدماتها مع اهتماماتهم واحتياجاتهم.

ومن ناحية أخرى، يكتسب نادي برشلونة لكرة القدم شريكًا يتمتع بمعرفة مالية عميقة والتزام بالتميز.تدعم هذه الشراكة استراتيجية التوسع العالمية للنادي، وتضمن بقائه في طليعة كرة القدم على أرض الملعب وخارجه. معًا، يضع EBC وFC Barcelona معيارًا جديدًا لكيفية تعاون المؤسسات المالية والفرق الرياضية لتحقيق النجاح المتبادل.

رسم خريطة الأشهر الـ 42 المقبلة: الآفاق المستقبلية والرؤية طويلة الأمد

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تنمو الشراكة بين EBC ونادي برشلونة لكرة القدم بشكل أقوى. وعلى مدار السنوات الثلاث والنصف المقبلة، ستواصل كلتا المنظمتين استكشاف فرص جديدة للتعاون والابتكار وتوسيع نطاق وصولهما. تلتزم EBC بالحفاظ على وجودها في الدوري الإسباني وخارجه، باستخدام منصتها للترويج للثقافة المالية ودعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التعرف على العلامة التجارية.

تعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار، مما يضع كل من EBC ونادي برشلونة لكرة القدم في وضع يسمح لهما بتحقيق النجاح المستدام. وبينما يستمران في مواءمة أهدافهما والاستفادة من نقاط قوة كل منهما، سيلعب التعاون دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل القطاعين المالي والرياضي.

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وبفضل مكاتبها الواقعة في مواقع استراتيجية في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول والمزيد، تلبي مجموعة EBC احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر مجموعة EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA).

في قلب مجموعة EBC يوجد محترفون متمرسون يتمتعون بأكثر من 30 عامًا من الخبرة العميقة في المؤسسات المالية الكبرى، والذين تمكنوا بمهارة من المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. تدعم EBC ثقافة حيث النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء هي الأهم، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

تعد EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. تعد EBC أيضًا شريكًا لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة، تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تعمل على كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

نبذة عن نادي برشلونة لكرة القدم

يعتبر نادي برشلونة لكرة القدم أعظم نادي متعدد الرياضات في العالم، وفي عام 2024 يحتفل بمرور 125 عامًا على تأسيسه. تأسس النادي في عام 1899 وهو مملوك لأعضائه. النادي متجذر بقوة في مدينته وبلده، كتالونيا، وله نظرة عالمية، مع مكاتب رسمية في ثلاث مدن مختلفة: برشلونة، وهونج كونج (المسؤولة عن العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ) ونيويورك (المسؤولة عن العمل في أمريكا).

يسعى نادي برشلونة إلى تغيير العالم من خلال التميز الرياضي، وهو ما يأخذه إلى ما هو أبعد من ميدان اللعب إلى مجالات مختلفة مثل المعرفة والابتكار من خلال مركز برشلونة للابتكار (BIHUB)؛ ومبادرات Web3 وNFT وmetaverse من Barça Vision؛ والترفيه ومحتوى البث المباشر من Barça One؛ والالتزام الاجتماعي من خلال مؤسسة نادي برشلونة لكرة القدم؛ والتدريب من خلال La Masia. لقد وضع نمو نادي برشلونة في السنوات الأخيرة كواحد من أكثر المؤسسات المحبوبة في العالم وواحدة من أكثر المؤسسات متابعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

Douglas Chew

EBC Financial Group

+60 11-3196 6887

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