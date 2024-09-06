«الاتحاد للطيران» تشغل رحلات مباشرة إلى وارسو وبراغ في يونيو 2025

أعلنت "الاتحاد للطيران" استعدادها لتوسّيع شبكة وجهاتها مع إضافة وارسو في بولندا وبراغ في جمهورية التشيك، لتكون هذه المرة الأولى التي تشغّل شركة الطيران رحلات مباشرة إلى هاتين الدولتين.

وقالت الناقلة، في بيان صحفي اليوم، إنها ستشغّل ابتداءً من 2 يونيو 2025، 4 رحلات أسبوعية إلى كل من وارسو وبراغ، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوسيع شبكة وجهاتها الأوروبية.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات على طائرات الاتحاد للطيران الحديثة من طراز "بوينج 787 دريملاينر"، التي توفر 28 مقعدا على درجة الأعمال و262 مقعدا على الدرجة السياحية.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "متحمسون لإضافة وارسو وبراغ إلى شبكة وجهاتنا، ما يعكس التزامنا بالتوسع إلى أسواق جديدة وحيوية. لا توسّع هذه الطرق من شبكة وجهاتنا فحسب، بل تقدّم فرصة مهمة لتعزيز العلاقات مع هذين البلدين وجذب المزيد من الزوار إلى أبوظبي. ونعتبر هذه الخطوة أساسية في استراتيجية نمونا، وتدعم السياحة ورؤية الإمارات للمستقبل".

وبفضل موقعها الاستراتيجي والمحوري عالمياً، توفر أبوظبي ربطا سلساً لشبكة الاتحاد للطيران المتنامية، حيث ستفتح الرحلات الجديدة طريقاً مباشراً إلى أهم الوجهات عبر منطقة الشرق الأوسط، وآسيا وشبه القارة الهندية وأستراليا.

ويعزّز مطار زايد الدولي بخدماته المبتكرة إلى جانب خدمات الاتحاد، من تجربة السفر ما يجعل أبوظبي بوابة مهمة بين أوروبا وعدد من أهم الأسواق العالمية.

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