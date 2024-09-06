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سكالوني يشيد بدي ماريا بعد اعتزاله: أسطورة حية للأرجنتين

9/6/2024 7:27:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن شعوره بالرضا حيال أداء لاعبيه خلال لقاء الفريق ضد ضيفه منتخب تشيلي بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على نظيره التشيلي بالجولة السابعة للتصفيات، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ليعزز صدارته لجدول ترتيب التصفيات، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة.

وقال سكالوني عقب المباراة، التي شهدت تسجيل أبطال العالم الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني: "المواجهة كانت معقدة ونهاية الشوط الأول لم تكن جيدة".

أضاف سكالوني في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم "كنا قادرين على الحديث مع اللاعبين بشكل صحيح خلال فترة الراحة. أعتقد أن النتيجة عادلة".

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن النجم المخضرم آنخيل دي ماريا، الذي تم تكريمه على هامش لقاء تشيلي بعد إعلان اعتزاله اللعب الدولي، حيث قال "لديه الأبواب مفتوحة لكل ما يريده في المنتخب الوطني. إنه أسطورة هذا البلد".

وفيما يتعلق بباولو ديبالا، نجم فريق روما الإيطالي، الذي أحرز الهدف الثالث للأرجنتين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للقاء، صرح سكالوني "عندما يكون بحالة جيدة، فإنه يساهم كثيرا. نحن سعداء للغاية به".

وفي ختام حديثه، شدد سكالوني، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا هذا العام "المنتخب الوطني لا يحتاج إلى أحد ليرتاح. نحن بحاجة لرؤية اللاعبين في المراكز التي يحتاجهم فيها الفريق. اليوم جاء أليخاندرو (جارناتشو). لقد فهم جميع الأمور، وفعل كل شيء بشكل جيد وهو لاعب يمكنه المساهمة كثيرًا معنا. ولكن بهدوء".

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