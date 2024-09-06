وسام أبوعلي: نقطة التعادل أمام كوريا الجنوبية جيدة لكن كان بإمكاننا تحقيق الفوز

أكد المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي أنه كان بإمكان بلاده تحقيق نتيجة أفضل من التعادل بدون أهداف مع مضيفه منتخب كوريا الجنوبية، مشددا على أنه وزملائه سوف يبذلون أقصى الجهد في لقاءات الفريق المقبلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما كشف أبوعلي، الذي يلعب في صفوف الأهلي المصري، عن طموحاته مع الفريق الأحمر سواء ببطولة كأس العالم للأندية أو المسابقات المحلية والقارية الأخرى، التي يخوضها في الموسم الجديد.

وقال أبوعلي في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا)، بعد كوريا الجنوبية وفلسطين بالجولة الافتتاحية في المجموعة الثانية للدور الثالث بتصفيات المونديال "سعيد بالحصول على نقطة التعادل. كلا الفريقين كان بإمكانهما حصد الثلاث نقاط اليوم".

أضاف أبوعلي "لقد أضعت فرصة محققة للتسجيل في الثواني الأخيرة من اللقاء. أنا مهاجم وأريد تسجيل الأهداف، وعادةً لا أهدر هذه الفرص، إنني متأكد من أن مهاجمي الفريق الكوري الجنوبي سيقولون الشيء ذاته".

وأوضح "من المفترض ألا نضيع مثل هذه الفرص. في النهاية، كلا الفريقين كان لديهما فرص، وأعتقد أنه يمكنك القول إن التعادل كان عادلًا، وكلا الفريقين أراد الفوز".

أشار أبوعلي "منتخب كوريا يمتلك لاعبين من طراز رفيع. نحن نعرف بعضهم. حيث ينشطون في دوريات وأندية كبيرة. لقد لعبنا مباراة تكتيكية رائعة اليوم. ضغطنا كثيرًا وكنا منظمين جيدًا دفاعيًا. لديهم بعض اللاعبين المميزين، ولا يمكنك إيقافهم دائمًا، لكن حارس مرمانا قام بعملٍ رائع اليوم. الجميع رأى ذلك، ومع قليل من الحظ، كان بإمكاننا الفوز بالنقاط الثلاث".

شدد أبوعلي "لقد تطورنا كثيرًا خلال السنوات الماضية، والآن يمكننا منافسة معظم الفرق. الأمر يتعلق بالإرادة. الجميع يعرف ما تمر به بلادنا. هذا يعطينا دفعة إضافية بنسبة 10٪، بل ربما 20%. في النهاية، نحن نؤمن أن كل شيء في يد الله. نبذل كل جهدنا ونتعامل مع كل مباراة على حدة.

وأردف "نأمل أن نكون جعلنا الجماهير الفلسطينية سعيدة. يمكنهم رؤية أننا عملنا بجد وأردنا أن نقدم لهم النقاط الثلاث، لكن هذا لم يكن ممكنا اليوم. أنا متأكد أنهم فخورون بنا وسعداء. نأمل أن نحصل على ثلاث نقاط في المباراة القادمة".

ويستعد المنتخب الفلسطيني، الذي يبتعد بفارق نقطتين خلف منتخب العراق (المتصدر)، للعب في الجولة الثانية للمجموعة مع منتخب الأردن، الذي يمتلك نقطة وحيدة أيضا بعد تعادله 1 / 1 مع ضيفه منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية.

وتطرق أبوعلي للحديث عن تجربته مع الأهلي، الذي انضم لصفوفه في كانون الثاني/يناير الماضي، وتوج معه بلقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، الذي شهد أيضا فوزه بلقب هداف الدوري المحلي برصيد 18 هدفا.

وصرح النجم الفلسطيني "أنا فخور للغاية لكوني هداف الدوري المصري، هذا ليس شيئا قمت به من قبل. أشعر بالفخر أيضا بتسجيل هذه الأهداف والفوز بالدوري، وأيضا دوري الأبطال".

أكد أبوعلي "أنا عاشق للنادي الأهلي. إنه ناد كبير. يمكنك أن تشعر بسحر النادي والمدينة. لقد قضيت موسمًا رائعًا في أول ستة أشهر لي وأريد الاستمرار في العمل هناك".

كشف أبوعلي "ستكون تجربة كبيرة المشاركة في كأس العالم للأندية. الجميع يريد الذهاب للمونديال من أجل الفوز. نحن سنفعل ذلك أيضًا. نحن فريق كبير ونطمح لتحقيق إنجاز جديد".

وستكون هذه هي المرة العاشرة في تاريخ الأهلي، التي يشارك فيها بمونديال الأندية والخامسة على التوالي، حيث يعد أكثر فريق عربي وأفريقي يظهر في المسابقة، علما بأنه توج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

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