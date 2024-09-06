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عقار ربو يحقق نتائج واعدة في علاج أمراض أخرى مزمنة

9/6/2024 7:15:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهر العقار الناجح لعلاج الربو من إنتاج شركة جلاكسو سميث كلاين نتائج إيجابية لدى استخدامه لعلاج حالة أخرى مزمنة في الرئة، ما يفتح مساراً جديداً لنمو العقار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وذكرت شركة الأدوية البريطانية أن تجربة متقدمة لعقار نوكالا على عدد من البالغين المصابين بالانسداد الرئوي المزمن أظهرت انخفاضاً كبيراً، ونتائج سريرية لنوبات الاحتدام المتوسطة والحادة بالمقارنة بدواء وهمي. وتلقى المرضى العلاج على مدى عامين.

يُذكر أن الانسداد الرئوي المزمن مرض تنفسي التهابي يتسبب في عرقلة تدفق الهواء، وهناك ما يربو على 300 ألف شخص مصاب به على مستوى العالم.

ويمكن أن يضر التفاقم المتكرر، نوبات الاحتدام التي تسوء خلالها الأعراض، بالرئتين ويتطلب النقل إلى المستشفى.

وذكرت «جلاكسو كلاين سميث» أن هذا قد يفضي إلى دائرة مفرغة من التدهور في الصحة الجسدية العامة، والأعراض وانخفاض جودة الحياة، وزيادة نسب الوفاة.

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