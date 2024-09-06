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الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في ألعاب مالطا 12 سبتمبر

9/6/2024 7:15:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في "ألعاب مالطا للأولمبياد الخاص 2024"، والتي تقام في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، بوفد يضم 20 لاعبا من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، يرافقهم 12 كادرا من الجهازين الفني والإداري.

وتم اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة الدولية من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة.
وبدأ الأولمبياد الخاص الإماراتي، اليوم الجمعة، معسكرا تدريبيا، 4 أيام ويقام برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويشمل تدريبات في خمس رياضات، يشارك بها الوفد في ألعاب مالطا، وهي السباحة، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، وكرة القدم، والبوتشي.

وأكد طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن إدارة الأولمبياد تتطلع إلى تحقيق المعسكر الداخلي لأهدافه، من خلال تجهيز اللاعبين بأفضل صورة لهذه المشاركة.

من جهته أكد سعيد الظاهري مدير إدارة التطوير الإقليمي في العين والظفرة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، التزام الدائرة بدعم أصحاب الهمم في جميع أنحاء الدولة لإعطائهم الفرصة للوصول إلى مرافق التدريب المناسبة وكذلك الجاهزية الكاملة لتحقيق النتيجة المرجوة.

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