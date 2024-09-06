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باولو بينتو يشيد بـ الريمونتادا أمام قطر في تصفيات كأس العالم 2026

9/6/2024 7:15:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، عن سعادته بالفوز الثمين على المنتخب القطري بعد قلب تأخره بهدف إلى انتصار مستحق 3-1 في مستهل مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أشاد بينتو بأداء لاعبي المنتخب الإماراتي، وخاصة في الشوط الثاني، حيث قام بإجراء تغييرات مهمة ساعدت على تحويل مجرى المباراة. وبيّن أن الضغط والسيطرة على منطقة الوسط كانا مفتاح الانتصار، مشيداً بالتزام اللاعبين بتطبيق التعليمات.

وأثنى بينتو على جهود اللاعبين واعتبر الفوز على بطل آسيا خطوة هامة.

من جانبه، أعرب حارب عبدالله عن فخره بالانتصار وأكد أن الفريق قدم أداءً رائعاً وأظهر رغبة قوية في العودة إلى الإمارات بالنقاط الكاملة قبل مواجهة المنتخب الإيراني في الجولة الثانية.

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