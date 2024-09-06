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النادي الصفاقسي يودّع رئيسه السابق المنصف خماخم بعد صراع مع المرض

9/6/2024 7:15:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن النادي الصفاقسي التونسي وفاة رئيسه السابق ورجل الأعمال المعروف في تونس، المنصف خماخم اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وتولى خماخم /66 عاما/ رئاسة النادي الصفاقسي في الفترة بين عامي 2016 و2023، كما تولى رئاسة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) بصفاقس، المدينة الاقتصادية في تونس.

وكان خماخم تعرض لانتكاسة صحية منذ عام 2021 أثناء فترة رئاسة للصفاقسي ودخل في فترة علاج منذ ذلك الوقت.

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