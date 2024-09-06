النادي الصفاقسي يودّع رئيسه السابق المنصف خماخم بعد صراع مع المرض

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن النادي الصفاقسي التونسي وفاة رئيسه السابق ورجل الأعمال المعروف في تونس، المنصف خماخم اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.
وتولى خماخم /66 عاما/ رئاسة النادي الصفاقسي في الفترة بين عامي 2016 و2023، كما تولى رئاسة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) بصفاقس، المدينة الاقتصادية في تونس.
وكان خماخم تعرض لانتكاسة صحية منذ عام 2021 أثناء فترة رئاسة للصفاقسي ودخل في فترة علاج منذ ذلك الوقت.
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