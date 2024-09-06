أبوظبي للزوارق يشارك في الجولة الـ 5 لمونديال الفورمولا 2 بالبرتغال





يشارك نادي أبوظبي للرياضات البحرية في الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، التي تستضيفها البرتغال يومي 14 و15 سبتمبر الحالي، تعقبها الجولة السادسة في البرتغال أيضاً يومي 20 و21 من الشهر نفسه.

ويتصدر فريق أبوظبي للزوارق السريعة صدارة الترتيب العام برصيد 52 نقطة بعد نهاية الجولة الرابعة.

وأكد البطل الإماراتي راشد القمزي أن إنجاز الفريق وتتويجه بلقب الجولة الرابعة في مدينة سان نازارو الإيطالية الأسبوع الماضي، يمثل دافعاً كبيراً للوصول مجدداً إلى منصة التتويج، معربا عن تطلعه للفوز بلقبي البطولة على التوالي بعد الإنجاز الكبير للفريق في الفوز بنسخة العام الماضي.

وأضاف: "حصلت على لقب البطولة أعوام 2017، و2019، و2021، و2023 .. لكني لم أتمكن من تحقيقه في عامين متواليين، ونحن نمتلك من الخبرات التراكمية، والمهارات ما يعزز فرصنا على التتويج باللقب هذا الموسم".