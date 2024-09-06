أبوظبي للزوارق يشارك في الجولة الـ 5 لمونديال الفورمولا 2 بالبرتغال

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشارك نادي أبوظبي للرياضات البحرية في الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، التي تستضيفها البرتغال يومي 14 و15 سبتمبر الحالي، تعقبها الجولة السادسة في البرتغال أيضاً يومي 20 و21 من الشهر نفسه.
ويتصدر فريق أبوظبي للزوارق السريعة صدارة الترتيب العام برصيد 52 نقطة بعد نهاية الجولة الرابعة.
وأكد البطل الإماراتي راشد القمزي أن إنجاز الفريق وتتويجه بلقب الجولة الرابعة في مدينة سان نازارو الإيطالية الأسبوع الماضي، يمثل دافعاً كبيراً للوصول مجدداً إلى منصة التتويج، معربا عن تطلعه للفوز بلقبي البطولة على التوالي بعد الإنجاز الكبير للفريق في الفوز بنسخة العام الماضي.
وأضاف: "حصلت على لقب البطولة أعوام 2017، و2019، و2021، و2023 .. لكني لم أتمكن من تحقيقه في عامين متواليين، ونحن نمتلك من الخبرات التراكمية، والمهارات ما يعزز فرصنا على التتويج باللقب هذا الموسم".
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