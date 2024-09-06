رونالدو: تسجيلي الهدف 900 خطوة فريدة في مسيرتي

"هي خطوة فريدة في مسيرتي. هو رقم كنت أتمنى أن أصل إليه منذ فترة طويلة". بهذه الكلمات عبّر المهاجم المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فرحته بتسجيله هدفه الـ900 في مسيرته في فوز بلاده على كرواتيا 2-1 في لشبونة في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

تابع ابن الـ39 عاما والذي هز الشباك في الدقيقة 34 بعد عرضية من نونو منديش على ملعب "إستاديو دا لوش" الخميس: "كنت أعلم أنني سأصل إلى هذا الرقم، لأنه مع استمراري في اللعب، سيحدث ذلك بشكل طبيعي. يبدو الأمر مثل أي مرحلة، لكني وحدي أعلم، والأشخاص من حولي، مدى صعوبة العمل كل يوم، لكي أكون بصحة جيدة بدنيا ونفسيا، لتسجيل الهدف الرقم 900".

بدا رونالدو الذي جثا على ركبتيه عاطفيا وهو يبكي محتفلا بالهدف الذي رفع به رصيده إلى 131 هدفا في 213 مباراة دولية بقميص البرتغال.

سجل "سي آر 7" مجموع 769 هدفا مع الأندية التي دافع عنها، نصفها مع ريال مدريد الإسباني، بينما توزعت بقية الأهداف على فترات لعبه في سبورتنغ ومانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي وناديه الحالي النصر السعودي.

وأوضح "بعد ما حصل معنا في كأس أوروبا، كان علينا أن نترك بصمة جيدة وهذا ما فعلناه"، في إشارة إلى إقصاء البرتغال على يد فرنسا في أوروبا 2024.

ويتطلع المهاجم البرتغالي للوصول إلى عتبة الـ1000 هدف، إذ كان صرّح سابقا "الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، كما تعلم. أنا لا أحطم الأرقام القياسية، إنها الأرقام القياسية التي تطاردني. لذلك أنا سعيد. لكن بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو التأكيد على العمل الجماعي".

كرّمه الاتحاد البرتغالي بنشر عبر صفحته على منصة "إكس" (تويتر سابقا) صورة للرقم 900 تضمنت لقطات احتفالية له بقمصان الأندية التي دافع عنها، مرفقة بعبارة "900 x كريستيانو رونالدو. والجزء الأفضل؟ القصة لم تنتهِ بعد".

وفي مرور سريع على أهداف رونالدو، فقد افتتح سجله بهدفين مع سبورتنغ في 7 أكتوبر 2002، عندما كان في سن الـ17 عاما وثمانية أشهر وثلاثة أيام في الفوز على موريرينسي 3-0. غادره وفي جعبته 5 أهداف.

انتقل إلى يونايتد، وسجل 118 هدفا في 293 مباراة لصالح "الشياطين الحمر" قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2009 مقابل رقم قياسي عالمي حينها قدره 94 مليون يورو. خلال تسع سنوات مع النادي الملكي، سجل 450 هدفا في 438 مباراة قبل أن ينتقل إلى إيطاليا للانضمام إلى يوفنتوس.

أضاف 101 هدفا إلى رصيده خلال السنوات الثلاث التي قضاها مع "السيدة العجوز"، قبل العودة إلى يونايتد حيث سجل 27 هدفا في 54 مباراة، ليرفع رصيده الاجمالي معه إلى 145.

لكن نهاية القصة لم تكن سعيدة في ملعب "أولد ترافورد"، ففي عام 2023 انتقل إلى السعودية مع النصر ليسجل معه حتى الآن 68 هدفا.