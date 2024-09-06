تكريم تاريخي من كونميبول لأساطير كرة القدم في أمريكا الجنوبية

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) تكريم ثلاثة من أساطير اللعبة في القارة بعد إعلان اعتزالهم اللعب الدولي مؤخرا.

وقرر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والأوروجوياني لويس سواريز وحارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو مؤخرًا اعتزال اللعب الدولي مع منتخباتهم الوطنية.

وبحسب الموقع الرسمي لكونميبول، سيحصل دي ماريا وسواريز وبرافو على نسخ طبق الأصل من كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، تقديراً لمسيرتهم المهنية وما حققوه مع فرقهم.

وكان دي ماريا الذي توج مؤخرًا بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية، أكد أن المباراة ضد كولومبيا في نهائي نسخة 2024 من البطولة القارية في الولايات المتحدة، هي الأخيرة له مع منتخب التانجو، وذلك بعد مسيرة حافلة على المستوى الدولي، إذ قاد بلاده للفوز بلقب كوبا أمريكا في 2021 بجانب لقب مونديال قطر 2022.

ويحتل دي ماريا المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة كوبا أمريكا، برصيد 28 مباراة، خلف مواطنه ليونيل ميسي الذي خاض 39 مباراة.

من جانبه ساهم سواريز في تتويج منتخب أوروجواي بلقب كوبا أمريكا 2011، مع اختياره فيها كأفضل لاعب في البطولة وكان أحد أفضل الهدافين برصيد أربعة أهداف.

ظهر سواريز لأول مرة مع أوروجواي في عام 2007، حيث خاض 142 مباراة، فاز خلالها منتخب بلاده في 69 مقابل 41 تعادلًا و32 خسارة، وسجل 69 هدفا، مما جعله أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده.

أما كلاوديو برافو فكان ركيزة أساسية في منتخب تشيلي، حيث قدم عروضًا لا تُنسى قادت تشيلي إلى الفوز ببطولة كوبا أمريكا مرتين في 2015 و2016.

وتميز برافو، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم الاحترافية، بتصدياته الرائعة لركلات الترجيح.