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كازاخستان تتصدر منافسات نصف نهائي آسيوية الملاكمة بالعين

9/6/2024 7:15:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت انطلاقة منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، أمس، سيطرة لاعبي كازاخستان في مختلف الأوزان والفئات، وذلك بفوز وتأهل 11 لاعبا ولاعبة، إلى الدور النهائي.

وتستمر منافسات البطولة، المقامة حاليا في مركز أدنيك بالعين بمشاركة 462 لاعبا ولاعبة، حتى 9 سبتمبر الجاري.

وبحسب البيان الصادر عن اتحاد الإمارات للملاكمة، جاءت أوكرانيا ثانيا خلف كازاخستان، بعد فوز لاعبيها وتأهل 5 منهم، وتلتها الهند وأوزبكستان بـ3 لاعبين لكل منتخب، ثم لاعبين اثنين لكل من طاجيكستان، وإيران.

وتتواصل غدا "السبت" منافسات نصف النهائي للبطولة، على أن تقام منافسات الدور النهائي لفئة الواعدين والواعدات يوم 8 سبتمبر الجاري، ونهائي الناشئين والناشئات يوم 9 من الشهر نفسه.

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