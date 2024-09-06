ديبالا: سعيد بعودتي للأرجنتين وفخور بارتداء القميص رقم 10

شدد باولو ديبالا، نجم الأرجنتين لكرة القدم، على أنه يسعى دائما لبذل أقصى الجهد مع الفريق، مبديا في الوقت ذاته سعادته بالعودة لارتداء قميص أبطال العالم.

وشارك ديبالا في فوز منتخب الأرجنتين 3 / صفر على ضيفه منتخب تشيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بالجولة السابعة لتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، المؤهلة لكأس العالم 2026، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

وقال ديبالا، الذي أحرز الهدف الثالث للأرجنتين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني "أنا سعيد لأنني قادر على العودة، وأن أكون مع زملائي في الفريق ومع هؤلاء الأشخاص المميزين".

أضاف ديبالا في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم "عندما ترتدي هذا القميص فإنه ينبغي عليك أن تقدم أفضل ما لديك".

أوضح نجم روما الإيطالي "لقد عرفت ليو سكالوني (مدرب الأرجنتين) منذ فترة طويلة. كانت لدينا دائما علاقة جيدة للغاية وحوار جيد منذ اليوم الأول".

وتابع "هذا أمر لطيف للغاية بالنسبة للاعب. يريد المرء دائما أن يكون هناك، ويوجد الكثير من اللاعبين الذين يحاولون دائما بذل قصارى جهدهم مع الفريق".

أشار ديبالا "كنت أعتقد أنني لن أكون هناك، وأنني لن أعود، لكنني عدت، لعبت وتمكنت من هز الشباك".

أكد اللاعب الأرجنتيني "لقد كانت أسابيع مجنونة للغاية. أحد الأسباب التي جعلتني أرغب في الاستمرار في روما هو أن أكون هنا، وأن استمر في المنتخب الوطني ومع زملائي في الفريق".

وفيما يتعلق بارتدائه القميص رقم 10 خلال اللقاء في ظل غياب ليونيل ميسي، قائد الفريق، صرح ديبالا "بالنسبة لي، إنه لفخر أن أتمكن من استخدام الرقم 10، الذي يتمتع بتاريخ مذهل. لكننا نعلم جميعًا أن الفضل في ذلك يعود إلى ليونيل".

واختتم ديبالا حديثه قائلا "ما قمنا به جميل للغاية. وقد تم إنشاء اتصال لطيف جدا مع الناس. ونأمل أن يستمر الأمر على هذا النحو في المستقبل".