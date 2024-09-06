مدرب قطر: 9 مباريات متبقية وكل شيء قد يتغير في التصفيات الآسيوية

أبدى ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر لكرة القدم، أسفه الشديد لخسارة المنتخب "العنابي" 1 / 3 أمام منتخبنا الوطني الإمارات في مستهل مشواره ضمن المجموعة الأولى للدور الثالث والحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

وأضاف لوبيز في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المواجهة، أن المنتخب عانى من التسرع في إنهاء الهجمات وأهدر العديد من الفرص التي سنحت له والتي دفعت المنافس لاستغلال ذلك وقلب تأخره في النتيجة.

أوضح لوبيز أنه لم يتأخر في إجراء التغييرات في الشوط الثاني لاسيما في ظل سيطرة المنتخب واستحواذه على اللعب، مثنياً على جهود كافة اللاعبين حيث اجتهدوا لتحقيق النتيجة المأمولة لكن الحظ لم يسعفهم في ذلك.

وأشاد المدرب الإسباني في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم بما قدمه اللاعب الشاب إبراهيم الحسن صاحب هدف المنتخب القطري في أول ظهور رسمي له.

ولفت لوبيز، الذي تلقى الهزيمة الأولى له رفقة بطل كأس آسيا 2023، إلى أنه من المبكر الحديث عن حظوظ منتخبات المجموعة وحسابات التأهل على اعتبار أن كل منتخب مازال أمامه 9 مباريات، مشيرا إلى أن كل شيء سيتغير في الجولات المقبلة.

وشدد لوبيز على أن الفرص لاتزال قائمة وسيحرص على تصحيح المسار من أجل التعافي بسرعة.

وأتم مدرب المنتخب القطري تصريحاته قائلا إن الفريق يرفع شعار التعويض واستعادة التوازن في مواجهة منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء في لاوس ضمن الجولة الثانية، وستتركز المساعي لكسب النقاط الثلاث.

ويتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة بلا نقاط، فيما يتواجد على القمة منتخبات الإمارات وأوزبكستان وإيران برصيد 3 نقاط لكل منهم.

وكانت أوزبكستان وإيران فازتا 1 / صفر على ضيفتيهما كوريا الشمالية وقيرغزستان على الترتيب، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، أمس الخميس.