مدرب الصين حزين بعد أصعب ليلة في مسيرته

أبدى برانكو إيفانكوفيتش‭‭ ‬‬مدرب الصين أسفه على أصعب ليلة في مسيرته بعد أن تلقى فريقه خسارة منكرة 7-صفر أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

كانت الهزيمة المذلة التي منيت بها الصين في سايتاما أمس الخميس أمام المنتخب المصنف الأول في آسيا أسوأ خسارة لها في تصفيات كأس العالم وكانت على بعد هدف واحد فقط من خسارتها القياسية 8-صفر أمام البرازيل في 2012.

وقاد إيفانكوفيتش عمان إلى فوز مفاجئ 1-صفر على اليابان في مباراتها الأولى بالدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 لكنه لم يكن لديه أي أمل في تكرار الإنجاز إذ قدمت اليابان المصنفة 24 عالميا أداء رائعا على ملعب سايتاما.

وقال إيفانكوفيتش في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "اليابان ليست فقط واحدة من أقوى المنتخبات في آسيا بل هي أيضا فريق من طراز عالمي رفيع.

"ركزنا بشكل خاص على الدفاع خلال استعداداتنا قبل المباراة، لكننا استقبلنا الكثير من الأهداف خلالها. بعض هذه الأهداف ما كان لها أن تدخل مرمانا.

"كانت مباراة صعبة. كمدرب كانت أصعب ليلة في مسيرتي".

وكانت هذه أيضا واحدة من أصعب الليالي بالنسبة لجماهير كرة القدم الصينية الذين شنوا هجوما عنيفا على الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال قائد المنتخب الصيني السابق فان تشي يي إنه كان من السهل للغاية على اليابان إحراز الأهداف بعدما سجلوا خمسة أهداف في الشوط الثاني.

وقال فان في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع "لو لم يكن المكان بعيدا عن هنا، لكنت قفزت حقا في نهر هوانغبو" في إشارة إلى الممر المائي الرئيسي في شنغهاي.

وأضاف "نتقبل الخسارة أمام اليابان، لكن من السيء حقا أن نسمح للمنافس بالتسجيل بسهولة".

ولن يكون أمام إيفانكوفيتش الكثير من الوقت لاستعادة ثقة فريقه المنهارة قبل أن يستضيف السعودية في داليان يوم الثلاثاء.

تأهلت الصين لكأس العالم مرة واحدة فقط وذلك في عام 2002، عندما خسرت جميع مبارياتها الثلاث ودخل مرماها تسعة أهداف في البطولة التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية.

ولطالما أبدى المشجعون وزعماء البلاد تذمرهم من فشل الفريق في العودة إلى الحدث العالمي.

وأقيل ألكسندر يانكوفيتش، سلف إيفانكوفيتش، من منصبه في فبراير شباط الماضي بعد فشله في قيادة الصين إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس آسيا في قطر.

ولطالما ألقى المشجعون باللوم على الفساد في حوكمة كرة القدم في الصين في ضعف أداء الفريق.

وذكرت وسائل إعلام رسمية الشهر الماضي أن سلسلة من كبار المسؤولين في الاتحاد الصيني لكرة القدم تم سجنهم هذا العام بتهمة تلقي رشى بما في ذلك نائب الرئيس السابق لي يو يي.