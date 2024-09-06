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أنور قرقاش: أبو عمّار له في قلوبنا كل المحبة والاحترام

9/6/2024 7:15:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يحظى بمحبة واحترام في قلوب أبناء الإمارات، محتفياً بالذكرى الـ43 لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تحتفي الإمارات هذه الأيام بمرور 43 عاماً من حكم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لإمارة عجمان».

وأضاف: «أبو عمّار، حفظه الله، له في قلوبنا كل المحبة والاحترام،
هنيئاً لنا في الإمارات بأن حبانا الله بقيادات حكيمة ومحبة لشعبها وساعية لرفعة الوطن».

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