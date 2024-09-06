محمد العويس ومروة الحمادي يخوضان تحدي «آسيوية الشراع»

يشارك منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث في منافسات كأس آسيا 2024 فئات (الكا 7 و6 و4) التي انطلقت أول من أمس في جرز بينغو التايوانية، وتختتم بعد غدٍ، بمشاركة منتخبات اليابان والصين وتايوان وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، بالإضافة منتخبنا الوطني الذي يعد المنتخب الوحيد من غرب آسيا.



وأوفد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الثنائي بطلنا محمد خالد العويس وبطلتنا مروة الحمادي للمشاركة في الحدث بعد النتائج الطيبة التي حققاها مع المنتخب الوطني في مشاركاته المتعددة هذه السنة.



وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في إطار خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وجهود مجلس الإدارة الرامية لإعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية وصقل مهاراتهم استعداداً للاستحقاقات الكبيرة المقبلة والمرتقبة ومن بينها الاستحقاقات العالمية والدولية والإقليمية في الطريق نحو تحقيق حلم المشاركة الثالثة للشراع الحديث في الدورات الأولمبية ودورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجليس 2028.



وكان اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث قد صمم ونفذ برنامجاً حافلاً للمنتخبات الوطنية في الفترة الماضية شمل العديد من المحطات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وتضمن المشاركة في البطولة العربية السادسة عشرة في الكويت، والتي استضافتها الكويت خلال شهر فبراير وعاد منها أبطال وبطلات المنتخب بالمركز الأول بعد تصدرهم جدول الميداليات بجدارة في فئات اوبتمست ألكا.



كما تابع مجلس إدارة الاتحاد اهتمامه الكبير بتوفير فرص التدريب والاحتكاك عبر مشاركة إيفاد عناصر المنتخبات الوطنية للمشاركة في عدة بطولات دولية في المغرب هي داليا والرباط والمضيق وبطولة البارح في البحرين، وكذلك شارك في بطولة بلغاريا، فيما سجلت الإمارات حضوراً متميزاً في بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة التي جرت في بحيرة غاردا الإيطالية.



وثمن محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الدعم الكبير والمتواصل للمنتخبات الوطنية من قبل الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد، ومتابعته المستمرة لمشاركات المنتخبات الوطنية وكذلك جهود إخوانه أعضاء مجلس الإدارة.

كما أشاد محمد عبدالله العبيدلي بدعم ومتابعة مسؤولي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، الأمر الذي سهل من مهمة الاتحاد في توفير فرص جيدة لاكتساب الخبرات والاحتكاك واستمرار إعداد الفرق والمنتخبات خلال فترة الصيف واستدامة التدريب على مدار العام موجهاً الشكر كذلك إلى الأندية والفرق والأكاديميات على تعاونها التام مع الاتحاد في تنفيذ البرامج الرياضية المتنوعة والمتخصصة للفرق والمنتخبات.