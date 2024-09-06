المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع عقود مشاريع بـ1.067 مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، توقيع عقود عدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري فى بكين عاصم حنفي، وQu Defu، رئيس مجلس إدارة شركة «تيدا القابضة»، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى التعاون الصيني - الإفريقي الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين.

وأعلن وليد جمال الدين، في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن العقود تضمنت عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «الصين القابضة للزجاج»؛ لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج.

ووقَّع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، و Lv Guo، رئيس شركة الصين القابضة للزجاج.

وأضاف جمال الدين أم المشروع يستهدف إقامة مصنع إنتاج للزجاج يتكون من خطي إنتاج، الأول بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج العائم، والثاني بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج المجلفن فائق البياض، بإنتاج سنوي متوقع يتجاوز 240 ألف طن من الزجاج عالي الجودة، و230 ألف طن من الزجاج الكهروضوئي، على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع.

وأوضح أن هذا المشروع هو إحدى الركائز لتوطين الصناعات المُكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، مشيراً إلى أنه يستهدف

توفير 800 فرصة عمل.

ولفت إلى أن منتجاته تستهدف السوق المصرية وأسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بطاقة تصديرية تصل إلى 240 ألف طن سنوياً، وعائدات تصدير سنوية تصل إلى 120 مليون دولار.

وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم، اليوم، أيضاً، توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «بينخوا (بيفار) جروب – للكيماويات»، بهدف إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الكلور القلوي بطاقة 100 ألف طن، على مساحة 400 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار، ويوفر المشروع 795 فرصة عمل، على أن تبدأ أعمال الإنشاءات بحلول نهاية عام 2024، وتنتهي خلال 3 سنوات.

ووقَّع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وDong Hongbo، النائب الأول لرئيس مجموعة بينخوا (بيفار).

وأضاف وليد جمال الدين أن المشروع يهدف إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم، إذ يعتمد المشروع في مرحلته الأولى على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء والغاز الطبيعي لإنتاج البخار كطاقة.

وأوضح أنه تم كذلك توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «إيليت سولار»، بهدف إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من النوع N بقدرة 2 غيغاوات، وذلك على مساحة 77 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام بتوقيع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وLiu Jingqi، رئيس مجلس إدارة شركة إيليت سولار.

وأوضح جمال الدين أن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ 100 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 600 فرصة عمل، كما يستهدف سد الفجوة في صناعة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وجذب التجمعات الصناعية التي تعمل في هذا المجال.

وقال إن اليوم شهد أيضاً توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «داخوي للجلوكوز وطيبة للنشا»، بهدف إقامة مصنع لإنتاج النشا المعدل، وذلك على مساحة 41 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقَّع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وهشام حسين، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للنشا.

وأوضح السيد وليد جمال الدين أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 7.5 ملايين دولار، مشيراً إلى أنه يستهدف سد فجوة الطلب على النشا المعدل في مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا من خلال إنتاج 20 ألف طن سنوياً بالمرحلة الأولى.

وذكر أنه ستتم إضافة خطي إنتاج آخرين لاحقاً بإنتاج سنوي 30 ألف طن، ليصل إجمالي الإنتاج بالمشروع إلى 50 ألف طن سنوياً، موضحاً أن المشروع يوفر 156 فرصة عمل مباشرة.

وتابع جمال الدين أن التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء المصري، اليوم، تضمنت توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «كاكس للاستثمار»، بهدف إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية لشركة هاير.

وأوضح أنها تشمل تصنيع المكونات وخدمات التخزين الجمركي وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، ما يُعزز تعميق المكون المحلي اللازم لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وذلك على مساحة 80 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، كما يوفر المشروع أيضاً نحو 300 فرصة عمل مباشرة.

وقَّع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وZhang Junni، مؤسسة شركة كاكس للاستثمار.

وأكد وليد جمال الدين أن التعاقدات تعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاستحواذ على ثقة مختلف الاستثمارات الدولية لاسيما الاستثمارات الصينية؛ لتصبح اقتصادية قناة السويس نقطة ارتكاز الصناعة والتجارة، وأحد أهم قلاع التعاون الاقتصادي الدولي بين الشرق والغرب، إلى جانب كونها ذراع التنمية الاقتصادية للدولة المصرية التي تستهدف توطين الصناعات المستهدفة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، ودعم الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن التعاقدات التي تم توقيعها اليوم بإجمالي استثمارات تتخطى 1.067 مليار دولار تتضمن أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لصناعة البروم الذي يتكامل مع مشروع إنتاج الكلور القلوي الذي تم توقيعه اليوم أيضاً، ما يعكس رؤية اقتصادية قناة السويس في إقامة تجمعات صناعية متكاملة، فضلاً عن توقيع عقود للمنتجات الغذائية ودعم سلاسل التوريد وإنتاج الطاقة، مضيفاً: «ستوفر هذه المشروعات ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة».

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