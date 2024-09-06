فوز تاريخي لسان مارينو في دوري الأمم الأوروبية.. أول انتصار رسمي للمنتخب

في تاريخية جمعت بين منتخبي سان مارينو وليختنشتاين ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، نجح سان مارينو في تحقيق أول فوز رسمي في تاريخه بنتيجة 1-0.



الهدف الذي كتب هذا الإنجاز جاء بفضل اللاعب نيكو سينسولي، الذي استغل تردد دفاع ليختنشتاين ليسجل هدف المباراة الوحيد.

لحظة تاريخية لمنتخب سان مارينو

نجح نيكو سينسولي في تسجيل الهدف التاريخي بعد تمريرة متقنة من زميله جياكومو بنفينوتي، ليسجل الهدف الأول لسان مارينو في مباراة رسمية.



هذا الهدف الذي أتى في لحظات حرجة من المباراة، لم يقتصر على منح الفريق 3 نقاط، بل وضع سان مارينو على خارطة المنتخبات التي حققت انتصارات رسمية على المستوى الدولي.

فرحة وتوتر في صفوف الجماهير

مع اقتراب نهاية المباراة، سادت أجواء من التوتر في المدرجات بين جماهير سان مارينو، الذين لم يصدقوا أن فريقهم على وشك تحقيق الفوز.



ومع صافرة النهاية، عمّت الفرحة المدرجات، حيث قفز المشجعون احتفالًا بأول انتصار رسمي في تاريخ بلادهم، ليعيشوا لحظة لا تُنسى في تاريخ كرة القدم لبلدهم.

تكرار الفوز بعد 20 عامًا

الطريف في الأمر أن سان مارينو كانت قد حققت فوزًا غير رسمي سابقًا ضد نفس المنافس، ليختنشتاين، في عام 2004 بنتيجة 1-0، لكن هذا الانتصار يبقى الأول من نوعه في المنافسات الرسمية.

تعزيز النتيجة

رغم التقدم في النتيجة، حاول لاعبو سان مارينو تسجيل الهدف الثاني، لكن الوقت لم يسعفهم، ومع ذلك، حافظوا على دفاعاتهم حتى نهاية اللقاء ليحققوا هذا الفوز التاريخي.

هذا الفوز ليس فقط انتصارًا في مباراة، بل هو لحظة مفصلية في تاريخ سان مارينو، حيث يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الدولية.