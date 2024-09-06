تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025: تونس والجزائر يتألقان.. تعرف على ترتيب المجموعات

شهدت تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 يوم الخميس مواجهات قوية بين المنتخبات الأفريقية، حيث تمكنت منتخبات تونس والجزائر من تحقيق انتصارات هامة، في حين تعادلت بعض الفرق الأخرى في مواجهات مثيرة.



إليكم التفاصيل الكاملة لنتائج المباريات وترتيب المجموعات.

تونس تهزم مدغشقر بهدف قاتل

تمكن تونس من خطف فوز ثمين أمام ضيفه منتخب مدغشقر بهدف نظيف سجله فرجاني ساسي في الدقيقة 99 من المباراة، التي أُقيمت على استاد حمادي العقربي برادس.



بهذا الفوز، يحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يقبع منتخب مدغشقر في المركز الأخير بلا نقاط.



المباراة شهدت ضغطاً هجومياً متواصلاً من نسور قرطاج، لكن الحسم جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

الجزائر تتفوق على غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين

استهل المنتخب الجزائري مشواره في التصفيات بفوز مستحق على ضيفه غينيا الاستوائية بنتيجة 2-0.



وسجل هدفي اللقاء حسام عوار في الدقيقة 69، وأمين جويري في الوقت القاتل في الدقيقة 90+5.



بهذا الفوز، تتصدر الجزائر المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما تظل غينيا الاستوائية في المركز الأخير بلا نقاط.



المباراة كانت تسير بوتيرة هادئة حتى منتصف الشوط الثاني، حيث بدأ الجزائريون في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب، إلى أن تمكنوا من الفوز باللقاء.

نتائج تصفيات كأس أمم أفريقيا

مالاوي 2-3 بوروندي

غانا 0-1 أنغولا

الكونغو 1-0 جنوب السودان

غينيا بيساو 1-0 إسواتيني

جمهورية إفريقيا الوسطى 3-1 ليسوثو

تونس 1-0 مدغشقر

الجزائر 2-0 غينيا الإستوائية

ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى

تونس – 3 نقاط

غامبيا – 1 نقطة

جزر القمر – 1 نقطة

مدغشقر – 0 نقاط

المجموعة الثانية

جمهورية أفريقيا الوسطى – 3 نقاط

الغابون – 0 نقاط

المغرب – 0 نقاط

ليسوثو – 0 نقاط

المجموعة الرابعة

رواندا – 1 نقطة

ليبيا – 1 نقطة

بنين – 0 نقاط

نيجيريا – 0 نقاط

المجموعة الخامسة

الجزائر – 3 نقاط

ليبيريا – 0 نقاط

توغو – 0 نقاط

غينيا الاستوائية – 0 نقاط

المجموعة السادسة

أنغولا – 3 نقاط

السودان – 3 نقاط

غانا – 0 نقاط

النيجر – 0 نقاط

المجموعة الثامنة

إثيوبيا – 1 نقطة

تنزانيا – 1 نقطة

الكونغو الديمقراطية – 0 نقاط

غينيا – 0 نقاط

المجموعة التاسعة

غينيا بيساو – 3 نقاط

مالي – 0 نقاط

موزمبيق – 0 نقاط

إسواتيني – 0 نقاط

المجموعة الحادية عشرة

الكونغو – 3 نقاط

جنوب أفريقيا – 0 نقاط

أوغندا – 0 نقاط

جنوب السودان – 0 نقاط

المجموعة الثانية عشرة

بوروندي – 3 نقاط

بوركينا فاسو – 0 نقاط

السنغال – 0 نقاط

مالاوي – 0 نقاط