الأمم المتحدة تدعو إلى سرعة نشر قوة محايدة في السودان

دعا خبراء من الأمم المتحدة، اليوم، إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة من دون تأخير في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة فظائع الحرب.

وخلُص الخبراء المكلّفون من قِبل مجلس حقوق الإنسان، في تقرير، إلى وقوع سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في السودان، مؤكدين أنه يمكن وصف الكثير منها بأنّها «جرائم ضد الإنسانية».

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إن «خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين».

وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى 150 ألفاً.