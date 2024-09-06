إعصار ياغي يتجه نحو جنوب الصين.. وإجلاء 400 ألف شخص

اتجه إعصار ياغي القوي نحو جزيرة هاينان، في جنوب الصين، محملاً برياح مدمرة وأمطار غزيرة، بعد أن مر بالقرب من هونغ كونغ، وأدى إلى إغلاق سوق الأوراق المالية في المدينة.

وكان إعصار ياغي، المعروف باسم «ماكار» في الصين، محملاً برياح بلغت أقصى سرعة لها 130 عقدة (241 كيلومتراً) في الساعة، حسب المركز المشترك للتحذير من الأعاصير.

ويعادل هذا النظام إعصاراً من الفئة الرابعة، الذي يعتبر عاصفة قوية، لديها القدرة على إلحاق ضرر كارثي، طبقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

ومن المتوقع أن يعبر الإعصار الساحل الغربي لجزيرة هاينان اليوم، ثم يضعف أثناء تحركه فوق الجزيرة وتوجهه إلى خليج تونكين، باتجاه شمال فيتنام.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة القوية للغاية خليج ها لونغ، المشهور في البلاد، قبل أن تمر عبر هانوي، عاصمة البلاد.

وقالت السلطات المحلية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين إنه حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، تم إجلاء 419367 من سكان المقاطعة مع اقتراب الإعصار، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم.

وتطور إعصار ياغي، وهو الإعصار الـ11 خلال العام الجاري، إلى إعصار قوي من المستوى الـ17، وتسبب في رياح تصل سرعتها القصوى إلى 245 كيلومتراً في الساعة.

ويتحرك الإعصار باتجاه هاينان، ومن المتوقع أن يهبط على اليابسة بمدينة ونتشانغ في المقاطعة بعد ظهر اليوم، وفقاً لمديرية الأرصاد الجوية بالمقاطعة.

وأرسلت الحكومة الصينية فرق عمل للإشراف على جهود التعامل مع الفيضانات والأعاصير في المنطقة.

وفي فيتنام، حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار البلاد غداً، تم اتخاذ احتياطات لازمة، منذ عدة أيام.

وتم نشر العديد من الجنود والمساعدين للتعامل السريع مع العاصفة وتداعياتها، وسيتم إغلاق أربعة مطارات، بما في ذلك واحد في العاصمة هانوي، كإجراء احتياطي غداً.

وكانت هونغ كونغ قد رفعت التحذير من العواصف إلى ثالث أعلى مستوى، أمس، مع اقتراب إعصار ياغي من ضواحي المدينة وجنوب الصين.

يذكر أن إعصار ياغي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصاً في الفلبين، واضطر الآلاف إلى الفرار من منازلهم، قبل أن يتحرك نحو بحر الصين الجنوبي.