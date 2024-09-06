حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 9 (كونا) --
السادس من سبتمبر
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1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا بنظام انتخابات
أعضاء المجلس التأسيسي وبمقتضاه تم تقسيم البلاد إلى عشر مناطق انتخابية على أن تنتخب كل منطقة نائبين وألا يقل سن النائب عن 30 سنة.
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بتشكيل الوزارة التاسعة في تاريخ الكويت وضمت 18 وزيرا برئاسة ولي العهد
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
1976 - وزارة التخطيط تحل محل مجلس التخطيط لأول مرة وتعيين محمد يوسف العدساني وزيرا لها.
1990 - وفاة الفنان يوسف دوخي عن عمر ناهز 56 عاما وكان أحد أبرز رواد الأغنية الكويتية الحديثة وأول من أدخل الكورس النسائي في الصوت العربي وطوع رقصة الطنبورة في الألحان الكويتية.
1993 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر قانونا يأذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء المديونيات المقدمة إلى الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون ومن العملاء الكويتيين وذلك مقابل إصدار سندات على الدولة أو سندات مضمونة منها تستحق خلال مدة لا تجاوز 20 عاما.
1995 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر قانونا في شأن محاكمة الوزراء حيث تسري أحكام القانون على كل وزير في شأن ما يقع منه من جرائم أمن الدولة وواجبات الوظيفة العامة وجرائم قانون الانتخاب وسير العدالة وجرائم قانون حماية الأموال العامة حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة.
2008 - الاتحاد الآسيوي للرماية يعلن حصول ناصر المقلد على المركز الأول في آسيا لرماية (التراب) وفقا للتصنيف العام.
2015 - منتخب الكويت للكاراتيه يحرز ست ميداليات متنوعة خلال مشاركته في البطولة الآسيوية ال13 لفئة العموم للكاراتيه المقامة في مدينة يوكوهاما اليابانية.
2021 - مجلس الوزراء يقرر الموافقة على عودة الجماهير الرياضية للملاعب اعتبارا من بدء الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 وفق اشتراطات معينة التزاما بإجراءات الحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).(النهاية)
م ب ر / ن س ن
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