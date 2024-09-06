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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

9/6/2024 4:55:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 9 (كونا) --

السادس من سبتمبر
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1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا بنظام انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي وبمقتضاه تم تقسيم البلاد إلى عشر مناطق انتخابية على أن تنتخب كل منطقة نائبين وألا يقل سن النائب عن 30 سنة.
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بتشكيل الوزارة التاسعة في تاريخ الكويت وضمت 18 وزيرا برئاسة ولي العهد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
1976 - وزارة التخطيط تحل محل مجلس التخطيط لأول مرة وتعيين محمد يوسف العدساني وزيرا لها.
1990 - وفاة الفنان يوسف دوخي عن عمر ناهز 56 عاما وكان أحد أبرز رواد الأغنية الكويتية الحديثة وأول من أدخل الكورس النسائي في الصوت العربي وطوع رقصة الطنبورة في الألحان الكويتية.
1993 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر قانونا يأذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء المديونيات المقدمة إلى الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون ومن العملاء الكويتيين وذلك مقابل إصدار سندات على الدولة أو سندات مضمونة منها تستحق خلال مدة لا تجاوز 20 عاما.
1995 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر قانونا في شأن محاكمة الوزراء حيث تسري أحكام القانون على كل وزير في شأن ما يقع منه من جرائم أمن الدولة وواجبات الوظيفة العامة وجرائم قانون الانتخاب وسير العدالة وجرائم قانون حماية الأموال العامة حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة.
2008 - الاتحاد الآسيوي للرماية يعلن حصول ناصر المقلد على المركز الأول في آسيا لرماية (التراب) وفقا للتصنيف العام.
2015 - منتخب الكويت للكاراتيه يحرز ست ميداليات متنوعة خلال مشاركته في البطولة الآسيوية ال13 لفئة العموم للكاراتيه المقامة في مدينة يوكوهاما اليابانية.
2021 - مجلس الوزراء يقرر الموافقة على عودة الجماهير الرياضية للملاعب اعتبارا من بدء الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 وفق اشتراطات معينة التزاما بإجراءات الحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).(النهاية)

م ب ر / ن س ن




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