قوات الاحتلال تنسحب من جنين بعد 10 أيام من أعنف عدوان منذ 2002

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 6 - 9 (كونا) -- انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة من جنين ومخيمها بعد 10 أيام من عدوان وصف بأنه الأعنف منذ عام 2002 بالمدينة الواقعة شمال الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال انسحبت من جنين ومخيمها بعد عشرة أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أودى بعشرات الشهداء والجرحى وخلف دمارا واسعا.
ونقلت عن مواطنين مخاوفهم من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة كما حدث في مرات عديدة سابقة.
واستشهد 21 فلسطينيا بينهم أطفال ومسنون فيما أصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة في عدوان الاحتلال على محافظة جنين والذي وصف بالدموي والأعنف منذ عام 2002. (النهاية)
ط م ا
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