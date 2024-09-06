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قوات الاحتلال تنسحب من جنين بعد 10 أيام من أعنف عدوان منذ 2002

9/6/2024 4:55:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 6 - 9 (كونا) -- انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة من جنين ومخيمها بعد 10 أيام من عدوان وصف بأنه الأعنف منذ عام 2002 بالمدينة الواقعة شمال الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال انسحبت من جنين ومخيمها بعد عشرة أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أودى بعشرات الشهداء والجرحى وخلف دمارا واسعا.
ونقلت عن مواطنين مخاوفهم من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة كما حدث في مرات عديدة سابقة.
واستشهد 21 فلسطينيا بينهم أطفال ومسنون فيما أصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة في عدوان الاحتلال على محافظة جنين والذي وصف بالدموي والأعنف منذ عام 2002. (النهاية)

ط م ا



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