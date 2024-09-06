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الولايات المتحدة تعلن مساعدات إنسانية إضافية لهايتي بقيمة 45 مليون دولار

9/6/2024 4:55:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم بلاده مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 45 مليون دولار لهايتي في مسعى لتخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاضطرابات وانتشار الأمراض وعدم الاستقرار الاقتصادي وانعدام الأمن.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بورت أو برنس عاصمة هايتي مساء أمس الخميس "نحن أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية لهايتي.. وهذا يشمل 45 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها ما يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية إلى أكثر من 210 ملايين دولار هذا العام".
وأضاف أن هذه المساعدات الجديدة "تعني المزيد من الغذاء والمياه.. المزيد من الصرف الصحي.. المزيد من الصحة ودعم الخدمات لمليون ونصف المليون هايتي إضافي".
وأوضح "أتيت إلى هايتي للقاء رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي الانتقالي وقادة سياسيين وأمنيين آخرين لتعزيز التزامنا المشترك تجاه هايتي آمنة وديمقراطية".
وتابع أن هايتي أنشأت خلال الأشهر الماضية "مجلسا رئاسيا انتقاليا وهناك حكومة مع رئيس وزراء مؤقت (..) ونحن نرى هذه المؤسسات تتحرك إلى الأمام لتقديم الخدمات للشعب الهايتي".
وأعرب بلينكن عن تطلع بلاده لأن "تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بتعيين مجلس انتخابي مؤقت لتنظيم تلك الانتخابات.. وهذه هي الخطوة التالية الحاسمة".
وفي مجال الأزمة الأمنية شدد بلينكن على أن الولايات المتحدة "ستستخدم كل أداة لدينا لمحاسبة أولئك الذين يسهلون العنف والاتجار بالمخدرات وعدم الاستقرار".
واعتبر أنه "بالتوازي مع تقدم هذه العملية السياسية فإن الجهود اللازمة لتوفير أساس أمني قوي تتقدم أيضا.. وعلى وجه الخصوص فإن مهمة دعم الأمن المتعددة الجنسيات التي أذنت بها الأمم المتحدة العام الماضي بدأت المضي قدما وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية وصل أكثر من 380 فردا من دولة كينيا لدعم الشرطة الوطنية الهايتية كجزء من هذه المهمة وسيأتي المزيد في المستقبل".
وأشار بلينكن إلى أنه ناقش مع المسؤولين الأمنيين "كيفية ضمان تدريب أفراد الأمن وتجهيزهم بشكل جيد .. حتى يتمكنوا من العمل لمكافحة العنف وعدم الاستقرار بشكل فعال".
وذكر أن واشنطن قدمت 200 مليون دولار لشرطة هايتي منذ عام 2021 "للمساعدة في تدريب وتجهيز المجندين الجدد بالإضافة إلى وحدات مكافحة العصابات المتخصصة".
وتقول الأمم المتحدة إن هايتي شهدت خلال العام الجاري تصاعد أعمال العنف إلى "مستويات غير مسبوقة" فيما يحتاج نحو 5ر5 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية عاجلة بفعل "الأزمة الإنسانية المعقدة الناجمة عن الاضطرابات وانتشار الأمراض وعدم الاستقرار الاقتصادي وانعدام الأمن بسبب الجماعات الإجرامية المنظمة" وفق تقارير أممية. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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