مصرع 17 تلميذا في حريق بمدرسة في كينيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 9 (كونا) -- ذكرت شرطة كينيا اليوم الجمعة أن 17 تلميذا على الأقل لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع في مدرسة وسط البلاد.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الشرطة القول إن هناك مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس.
وأشارت الشرطة إلى أن أكثر من عشرة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث بحروق شديدة نقلوا على اثرها إلى مستشفى
لتلقي العلاج.
ولم يعرف بعد سبب الحريق الذي اندلع في مدرسة (هيلسايد إنداراشا) الابتدائية في مقاطعة (نييري).
ووصف الرئيس الكيني وليام روتو الحريق بأنه "مروع" و"مدمر" وأمر بإجراء تحقيق للكشف عن ملابساته فيما تعهد بمحاسبة المسؤولين عنه. (النهاية)
ط م ا
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