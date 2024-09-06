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مصرع 17 تلميذا في حريق بمدرسة في كينيا

9/6/2024 4:55:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 9 (كونا) -- ذكرت شرطة كينيا اليوم الجمعة أن 17 تلميذا على الأقل لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع في مدرسة وسط البلاد.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الشرطة القول إن هناك مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس.
وأشارت الشرطة إلى أن أكثر من عشرة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث بحروق شديدة نقلوا على اثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج.
ولم يعرف بعد سبب الحريق الذي اندلع في مدرسة (هيلسايد إنداراشا) الابتدائية في مقاطعة (نييري).
ووصف الرئيس الكيني وليام روتو الحريق بأنه "مروع" و"مدمر" وأمر بإجراء تحقيق للكشف عن ملابساته فيما تعهد بمحاسبة المسؤولين عنه. (النهاية)

ط م ا



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