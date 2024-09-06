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القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

9/6/2024 4:53:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الشارقة- كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء اليوم الخميس، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الحادية عشرة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، بالتزامن مع ختام فعاليات الدورة الـ 13 لـلمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي أقيم يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، تحت شعار "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر".

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ألقى عقبه طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، كلمة تناول فيها أهداف الجائزة، قائلاً: "منذ انطلاق جائزة الشارقة للاتصال الحكومي قبل أحد عشر عاماً، لم تكن مجرد تكريم للجهود المتميزة، بل شكلت قوة دافعة للتغيير نحو الأفضل، تدعم كل من يسعى لتطوير أساليب الاتصال الحكومي ويعزز أهدافه، فهي ولدت برؤية الشارقة لتحمل رسالتها إلى العالم، وصولاً إلى مشهد جديد في الاتصال الحكومي، وسعياً إلى النهوض بتنمية مجتمع بأكمله".

وأضاف علاي "إن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، تستهدف تكريم وتقدير التجارب الرائدة والمبتكرة في مجال الاتصال الحكومي، لم تعد مجرد احتفاء بالتميز، بل أصبحت رمزاً للتحول والريادة، وبمخرجاتها اليوم، فإنها تؤسس معايير جديدة لرسم خريطة طريق الاتصال محلياً وعالمياً، ففي كل عام تكشف الجائزة عن قصص نجاح تلهم الأجيال الجديدة من قادة الاتصال الحكومي، ليكونوا صناع التغيير الذين يسعون لبناء مستقبل أكثر شفافية وتواصلاً، وحرصت على تقوية جسور التواصل بين الحكومات والمجتمعات، مستندة إلى أسس الابتكار والإبداع".

واختتم مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كلمته، قائلاً: "الجائزة أصبحت رمزاً للتجديد والتطور، تلهم المؤسسات والقادة لاستكشاف آفاق جديدة، وتحقيق مستويات أعلى من التأثير والفاعلية في مجالات الاتصال الحكومي، ومن خلالها فإننا لا نكتفي بمواكبة المستقبل، بل نصنعه بأيدينا، ونرسم ملامح تواصل حكومي يبنى على الثقة والشفافية والابتكار".

وألقت الإعلامية منى الشاذلي عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، كلمة بالنيابة عن لجنة التحكيم تطرقت فيها إلى دور الجائزة في نقل أفضل الممارسات، قائلةً: "لم تزل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تؤكد دورها البارز في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى الوعي الجماهيري بأهمية التواصل الحكومي الشفاف والمبتكر، حيث تهدف إلى تحفيز أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي، وتشجيع تبادل الخبرات والأفكار، والارتقاء بالخطاب الحكومي ليكون أكثر فاعلية واستجابة لحاجات المجتمع".

وأضافت الشاذلي "تستمر الجائزة في دورتها الحادية عشرة في مواصلة التطور بما يتماشى مع المتغيرات العالمية المتسارعة في عالم الاتصال، حيث تم توسيع فئات الجائزة لتشمل المشاركات من جميع أنحاء العالم، وهذا التوسع ليس مجرد توسع جغرافي، بمقدار ما هو خطوة نحو تعزيز التنوع في المشاركات، وإثراء تجربة الاتصال الحكومي بالرؤى والأفكار المتجددة".

وأشارت عضو لجنة تحكيم الجائزة إلى أن التطور الذي شهدته الجائزة، ظهرت آثاره واضحة في هذه الدورة الاستثنائية، التي حققت زيادة كبيرة في عدد المشاركات، بنسبة 230%، مقارنة بالنسخة السابقة، ما يؤكد انتشارها الواسع وتأثيرها العالمي، مشددة أن الجائزة تؤمن بأن الاتصال هو لغة لا تعرف الحدود، وأن التجارب الفردية للأشخاص أو الشركات الخاصة حافلة بقصص النجاح التي تستحق التقدير والإشادة من خلال هذه المنصة العالمية الرائدة.

وكرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الحادية عشرة، حيث فازت وزارة السياحة من المملكة العربية السعودية عن فئة أفضل منظومة اتصال متكاملة، أما في فئة أفضل حملات لتعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية ففاز بها مركز الشباب العربي، في حين حازت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي على جائزة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، وهي الفئة الفرعية من جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب، أما الفئة الفرعية الأخرى من الجائزة، وهي أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب فذهبت إلى مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع".

وفازت بلدية مدينة العين بجائزة أفضل استراتيجية لاتصال الأزمات من القطاع العام، أما من القطاع الخاص ففازت بها مطارات القابضة من المملكة العربية السعودية، فيما نال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري جائزة القطاع العام عن فئة أفضل محتوى اتصالي وإعلامي، بينما فاز في هذه الفئة من القطاع الخاص صندوق الأمان لمستقبل الأيتام من المملكة الأردنية الهاشمية.

وكرم سموه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لفوزها بجائزة القطاع العام عن فئة أفضل ممارسة اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية، بينما حاز جائزة هذه الفئة من القطاع الخاص مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" من المملكة العربية السعودية، أما جائزة أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين فقد فاز بها من القطاع العام إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومن القطاع الخاص منصة عرب نيشن، في حين فاز بجائزة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع نموذج جيس للذكاء الاصطناعي وهي شراكة بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وG42، وذهبت جائزة أفضل استثمار في القوة الناعمة لدعم برامج الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، فاز بجائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي مبادرة مكتب المواطن من المملكة المغربية، بينما فاز حسين محمد القحطاني من المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل متحدث رسمي، أما جائزة أفضل صانعي المحتوى الرقمي الهادف فذهبت لـ عائشة حميد الخيال في فئة ما دون سن 18 عاماً، وإلى عيسى الحبيب من دولة الكويت في فئة فوق 18 عاماً، بينما فاز بجائزة أفضل بحث في علوم الاتصال محمود شافعي عبداللطيف من جمهورية مصر العربية.

كما كرم رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين بجوائز التحدي والمسابقات، حيث فاز بجائزة تحدي الجامعات التي تأتي بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة السلطان قابوس من سلطنة عمان. أما جائزة مخيم الذكاء الاصطناعي فذهبت إلى مشروع براجيل للاستدامة.

وفيما يتعلق بجوائز الشركاء، كرم سموه تطبيق "سيتيفيد" عيون وأذان على الأداء الحكومي من نيجيريا بجائزة أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي، والتي تأتي بالتعاون مع Apolitical. في حين فاز مشروع توفالو كأول دولة رقمية في العالم من جمهورية توفالو بجائزة مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة، بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UN DESA. أما جائزة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية بالتعاون مع CSO NETWORK، ففازت بها مجموعة الفطيم.

وعلى صعيد فئات لجنة التحكيم، تم تكريم إينيس مبامبارا وزيرة في وزارة شؤون مجلس الوزراء في رواندا بجائزة أفضل مسؤول حكومي متميز، بينما ذهبت جائزة أفضل اتصال ذي أثر في المناطق النائية إلى الدكتور محمد غنيم من جمهورية مصر العربية.

كما كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أعضاء لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، مشيداً سموه بجهودهم الكبيرة والحيادية في الاطلاع على الملفات المشاركة وتقييمها واختيار الفائزين.

حضر حفل تكريم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من علي أحمد بوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من المسؤولين ممثلي السلك الدبلوماسي والجهات المشاركة والإعلاميين وصناع المحتوى الرقمي من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

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