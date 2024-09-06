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الأكثر إرهاقا.. 5 وظائف تستنزف طاقتك

9/6/2024 4:53:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبحث العديد من الشركات عن منصب مدير المشروع، وهي أكثر الوظائف إرهاقا، بحسب بحث جديد لمنصة التواصل الاحترافية "LinkedIn"، ولكنها في الوقت نفسه الوظيفة الأكثر شيوعا في إعلانات التوظيف.
استطلعت "لينكد إن"، آراء أكثر من 16000 محترف في الولايات المتحدة بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو).
ووجدت LinkedIn أن 4 من كل 10 عمال في الولايات المتحدة أفادوا بأنهم يشعرون بالركود والإرهاق في وظائفهم. وهذا المعدل أعلى حتى بالنسبة لمديري المشاريع، حيث يقول 50 % من المهنيين في هذا المجال: "إنهم يشعرون بالإرهاق". بحسب ما نشر موقع "العربية نت".
من ناحية أخرى، يشعر ثلث العاملين في الاستشارات والعقارات وتطوير الأعمال بالتوتر والإرهاق، مما يشير إلى أن هذه الوظائف هي الأقل عرضة للإرهاق، وفقاً لتقارير LinkedIn.
وفيما يأتي، أنواع الوظائف ذات أعلى معدلات الإرهاق، وفقاً لبحث LinkedIn:
- إدارة البرامج والمشاريع.
- خدمات الرعاية الصحية.
- الخدمات المجتمعية والاجتماعية.
- ضمان الجودة.
- التعليم.
ولا ينبع الإرهاق فقط من ساعات العمل الطويلة أو عبء العمل الثقيل، كما تقول كاندي وينز، مديرة برنامج الماجستير في التعليم الطبي بجامعة بنسلفانيا.
وفي كتابها "Burnout Immunity"، أجرت وينز مقابلات مع مئات الأشخاص الذين يعملون في بيئات عالية الضغط، بما في ذلك موظفو المستشفيات ومديرو المشاريع والمديرون التنفيذيون للشركات.
مديرو المشاريع مسؤولون عن التخطيط وتنظيم وإدارة إكمال المشروع، وضمان الانتهاء منه في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. يمكن أن تتراوح مثل هذه المشاريع من بناء مبنى جديد إلى إدارة حملة تسويقية.
وتتطلب هذه الوظائف غالباً تعدد المهام المستمر، والمواعيد النهائية الصارمة والعمل كـ"وسيط" بين الموظفين والعملاء، وكل هذا يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق، كما توضح وينز.
وقالت وينز: "إن حقيقة أن مديري المشاريع هم أيضاً أحد الأدوار الأكثر طلباً التي تقوم الشركات بتجنيدها بنشاط أمر يدعو للقلق".
بدورها، قالت نائب رئيس التعليم العالمي وتنمية القوى العاملة في شركة IBM، ليديا لوغان: "إن الشركات في جميع الصناعات توظف مديري المشاريع لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع والتكيف مع الاضطرابات المستمرة بسبب الوباء".
للمساعدة في مواجهة هذه التحديات، يتوقع معهد إدارة المشاريع أن يحتاج أصحاب العمل إلى 25 مليون شخص على الأقل في أدوار إدارة المشاريع بحلول العام 2030 - مما يعني أن حوالي مليوني شخص سيحتاجون إلى دخول المجال كل عام لمجرد مواكبة الطلب.
وقالت وينز: "أعمل مع الكثير من مديري المشاريع، والقلق الأكثر شيوعاً الذي أسمعه منهم هو أنهم ببساطة لا يحصلون على الدعم أو التقدير الكافي لمواكبة المطالب المتغيرة التي يواجهونها في أدوارهم. هذا التفاوت هو أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق".
وأشارت وينز إلى أن المهن الأخرى التي تظهر معدلات احتراق أعلى ــ الرعاية الصحية والتعليم والمجتمع والخدمات الاجتماعية ــ تعمل في بيئات عالية الضغط وتوفر للناس سيطرة محدودة على نتائج عملهم.
وأوضحت: "هذه وظائف مرهقة عاطفياً. فعندما تعمل في مهنة تتطلب رعاية الآخرين، فإنك تتعامل مع الكثير من المواقف الصعبة والحساسة، وبعضها قد يكون له عواقب وخيمة على صحة طفل أو مريض... وقد يصبح الأمر مرهقاً نفسياً بسرعة".
ويمكن تقييم مخاطر الاحتراق الوظيفي قبل قبول العرض من خلال تقييم ما إذا كان الدور يتوافق مع شخصيتك ومزاجك والتواصل مع الموظفين الحاليين أو السابقين للحصول على فهم مباشر لبيئة العمل وثقافته.
وعلى سبيل المثال، قد لا ينجح المنفتحون على دور به قدر ضئيل من التفاعل الاجتماعي، كما قالت وينز.
وأضافت أن المقابلات الشخصية تشكل أيضاً فرصاً جيدة لطرح الأسئلة حول مستوى الدعم المقدم للموظفين.
بالنسبة للأدوار المتطلبة، حيث يكون خطر الإرهاق أعلى، تقترح وينز السؤال عن الموارد التي يمكن للموظفين الوصول إليها لدعم صحتهم ورفاهيتهم - يمكن أن تأخذ هذه الموارد شكل الدعم الإداري، أو الجدولة المرنة، أو مزايا الصحة العقلية.

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