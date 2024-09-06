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قوات الاحتلال تنسحب من مناطق في جنين

9/6/2024 4:52:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل الجمعة، من محيط مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا.
وقال شهود عيان لوكالة "وفا"، إن آليات الاحتلال انسحبت من أمام بوابة مستشفى جنين الحكومي، وعمارة الريان خلف المستشفى والتي اتخذها جنود الاحتلال ثكنة عسكرية ومركز عمليات لعشرة أيام.

كما انسحبت آليات الاحتلال من أمام بوابة الطوارئ لمستشفى ابن سينا، والذي كان محاصراً منذ اليوم الأول للعدوان على جنين.

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