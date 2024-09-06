أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم، ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 17، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 21، وفي الأغوار الشمالية 38 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.
MENAFN06092024000072011014ID1108643722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.