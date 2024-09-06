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أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين

9/6/2024 4:52:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم، ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 17، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 21، وفي الأغوار الشمالية 38 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.

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