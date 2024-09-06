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بلينكن يلمح لترك منصبه بعد الانتخابات

9/6/2024 4:52:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لمّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنه ربما لا يستمر في منصبه بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بغض النظر عن نتيجتها.


وأشار بلينكن، البالغ من العمر 62 عاما وهو والد لطفلين، إلى رغبته في قضاء مزيد من الوقت مع أسرته العام المقبل.


وفي تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارته لهاييتي، وهي الأولى من نوعها لوزير خارجية أميركي منذ نحو عقد، أعرب بلينكن عن سعادته بقضاء فترة قصيرة مع أبنائه مؤخرا، مؤكدا أنه يتطلع إلى تكريس مزيد من الوقت لهم في المستقبل.


وطوال العام الماضي، واصل بلينكن جدول سفر مرهق، شمل 9 جولات للشرق الأوسط منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما أضاف مزيدا من الضغوط إلى مهامه.


ويعتبر بقاء وزير خارجية في منصبه بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية أمرا نادرا، إذ كان آخر من فعل ذلك جورج شولتز الذي خدم في عهد الرئيس رونالد ريغان لمدة 6 سنوات.


ومع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، يبدو أن بلينكن يتجه نحو إنهاء مهامه الدبلوماسية، خاصة أنه لطالما كان مستشارا موثوقا للرئيس.

وتأتي هذه التلميحات في وقت يترقب فيه الجميع إذا ما كان بلينكن سيواصل دعم الإدارة الأميركية حتى نهاية ولايتها أو سيغادر بعد انتهاء فترة بايدن.

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