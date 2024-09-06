ارتفاع أسعار النفط



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.26% إلى 72.88 دولارا بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.32% إلى 69.37 دولارا.



وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد "ارتفعت أسعار النفط الخام قليلا بعدما محت المؤشرات التي تدفع في اتجاه صعودي إثر المؤشرات الهبوطية التي سيطرت على السوق في الأيام الماضية"، مضيفا أن ضعف الدولار يدعم أيضا أسعار السلع الأولية.

وانخفض خام برنت سنتا واحدا عند التسوية الخميس، إلى أدنى مستوى إغلاق منذ حزيران 2023 وهبط خام غرب تكساس خمسة سنتات إلى أدنى مستوى إغلاق منذ كانون الأول 2023 بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية نزلت إلى أدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 6.9 ملايين برميل إلى 418.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 993 ألف برميل.

وتلقت الأسعار دعما من إعلان تحالف أوبك+ الخميس، اتفاق الدول الأعضاء على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في تشرين الأول وتشرين الثاني. وأضاف أنه قد يعلق تنفيذ الزيادة لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر.

وقدمت أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية بعض الارتياح بشأن متانة الاقتصاد لسوقٍ تبحث عن مؤشرات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وألقت الإشارات المتضاربة من مؤشرات سوق العمل بظلالها على الدولار الذي استقر قرب أدنى مستوى في أسبوع قبل بيانات وظائف مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.