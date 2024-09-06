ارتفاع أسعار النفط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة، وسط تقييم المستثمرين لسحب كبير من مخزونات الخام الأميركية وإرجاء زيادات إنتاج تحالف أوبك+، وذلك في ظل بيانات توظيف أميركية متباينة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.26% إلى 72.88 دولارا بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.32% إلى 69.37 دولارا.
وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد "ارتفعت أسعار النفط الخام قليلا بعدما محت المؤشرات التي تدفع في اتجاه صعودي إثر المؤشرات الهبوطية التي سيطرت على السوق في الأيام الماضية"، مضيفا أن ضعف الدولار يدعم أيضا أسعار السلع الأولية.
وانخفض خام برنت سنتا واحدا عند التسوية الخميس، إلى أدنى مستوى إغلاق منذ حزيران 2023 وهبط خام غرب تكساس خمسة سنتات إلى أدنى مستوى إغلاق منذ كانون الأول 2023 بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية نزلت إلى أدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي.
وتراجعت مخزونات الخام 6.9 ملايين برميل إلى 418.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 993 ألف برميل.
وتلقت الأسعار دعما من إعلان تحالف أوبك+ الخميس، اتفاق الدول الأعضاء على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في تشرين الأول وتشرين الثاني. وأضاف أنه قد يعلق تنفيذ الزيادة لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر.
وقدمت أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية بعض الارتياح بشأن متانة الاقتصاد لسوقٍ تبحث عن مؤشرات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وألقت الإشارات المتضاربة من مؤشرات سوق العمل بظلالها على الدولار الذي استقر قرب أدنى مستوى في أسبوع قبل بيانات وظائف مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق الجمعة.
وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
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