شركة Lenovo تكشف عن أجهزة رائدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الشركة Lenovo Innovation World 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LenovoTM، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الابتكار التكنولوجي، أحدث إنجازاتها في مؤتمر الشركة للابتكار Lenovo Innovation World 2024 ، لتكشف بذلك النقاب عن سلسلة من أجهزة الكمبيوتر الشخصي المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPadTM، وThinkBookTM ، وYogaTM، وحواسيب IdeaPadTM المحمولة، المصممة لإحداث تحول جذري في تجارب المستهلكين من المستخدمين والمؤسسات.
عصر أجهزة الكمبيوتر المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
من المقرر أن تُحدث أجهزة الكمبيوتر المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال الحوسبة مع تزايد أهميتها، حيث من المتوقع أن 60% من أجهزة الكمبيوتر التي سيتم شحنها بحلول عام 2027 قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي. تحتل أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي من شركة Lenovo طليعة هذا التحول، إذ تستفيد من التفاعلات الطبيعية، ونماذج اللغات الكبيرة المخصصة، وبنيات الحوسبة المتقدمة. من شأن هذه الابتكارات جعل الحوسبة أكثر خصوصية وذلك من خلال تخصيص التجارب للمستخدمين الأفراد، وجعلها أكثر إنتاجية بتعزيز كفاءة سير العمل، وجعلها أكثر حماية من خلال دمج ميزات الأمان القوية في الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وحسبما صرح Luca Rossi، رئيس مجموعة لينوفو للأجهزة الذكية قائلاً: "نحن في Lenovo ملتزمون بدفع حدود الابتكار وتقديم التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي للجميع. "تمثل أحدث أجهزة الكمبيوتر المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لدينا، بما في ذلك سلسلة Aura Edition الرائدة، قفزة كبيرة إلى الأمام في تقديم تجارب حوسبة تتسم بأنها أكثر تخصيصًا، وإنتاجية، وحماية." "ومن خلال التعاون الوثيق مع قادة الصناعة، فإننا نعيد تعريف الممكن باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن لعملائنا إمكانية تسخير الإمكانات الكاملة لهذه التقنيات التحويلية لدفع الإنتاجية، والإبداع، والنمو في عصر الذكاء الاصطناعي."
تمكين مستخدمي الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي
في القطاع التجاري لمستخدمي الأعمال، قدمت شركة Lenovo جهاز ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition13 Aura Edition، وهو حاسوب محمول متطور للأعمال تم تطويره بالاشتراك مع شركة Intel. هذا الجهاز يتميز بتقنية Intel® CoreTM Ultra، التي توفر إمكانات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة وتصميمًا يركز على المستخدم. تتضمن سلسلةLenovo Aura Edition على ميزات مبتكرة مثل ميزة الأوضاع الذكية (Smart Modes)، التي تعمل على تكييف الأداء وقدرات الذكاء الاصطناعي حدسيًا مع أنشطة المستخدم، وميزة المشاركة الذكية (Smart Share)، التي تتيح المشاركة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي السلسة للصور بين الأجهزة. توفر ميزة العناية الذكية (Smart Care) دعمًا فوريًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن حصول المستخدمين على المساعدة التي يحتاجون إليها. ومن خلال قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المزود بها، تعيد سلسلةThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition تعريف الإنتاجية، والأمان، وتفاعل المستخدم في تصميم متميز وخفيف الوزن.
بجانب ذلك، قدمت شركة Lenovo جهاز ThinkPad T14s Gen 6 AMD وجهاز ThinkBook 16 Gen 7+ المدعومين بمعالجات AMD RyzenTM AI، مبرزة بذلك تعدد المهام الاستثنائي، والتعبير الإبداعي، وكفاءة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة Lenovo عن جهاز ThinkBook 16 Gen 7، المزود بمعالج Snapdragon® X Plus ثماني النواة، مما يوفر أداءً قويًا لتقنية الذكاء الاصطناعي أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أعلنت شركة Lenovo أيضًا عن حل AI PC Fast Start، المُصمم لمساعدة المؤسسات على الانتقال بسرعة إلى الأجهزة الجاهزة لتقنية الذكاء الاصطناعي، مما يزيد عائد الاستثمار إلى الحد الأقصى من خلال الاستشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والنشر المبسط. تعمل هذه الخدمات، المدعومة من شركة Lenovo الحائزة على جوائز، على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وضمان التنفيذ السلس.
استعرضت شركة Lenovo جهاز Lenovo Auto Twist AI PC، الذي يُعد دليلًا على المفهوم الذي يعيد تعريف تفاعل المستخدم مع الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي. هذا الجهاز يتميز بتصميم قابل للتحويل تلقائيًا وهو الأول من نوعه في الصناعة، ويدمج بين المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتفاعل الذكي، والأمان المعزز لإنشاء تجربة حوسبة سلسة ومريحة.
تمكين المستهلكين باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي
بالنسبة للمستهلكين قدمت شركة Lenovo العديد من الحواسيب المحمولة المميزة. يمثل جهاز Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15 بوصة، 9)، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة Intel، قمة التصميم المتميز والتكنولوجيا المبتكرة. تشمل هذه الحواسيب المحمولة من سلسلة Lenovo Aura Edition ميزات مصممة خصيصًا لتحسين تجربة المستخدم، بما في ذلك ميزة الأوضاع الذكية (Smart Modes)، وميزة المشاركة الذكية (Smart Share)، وميزة الرعاية الذكية (Smart Care). صُمم هذا الحاسوب المحمول، المدعوم بمعالج Intel Core Ultra برسومات مدمجة عالية الأداء وشاشة لمس OLED اختيارية بدقة 2.8K يوفر صورًا مذهلة، للمهام الصعبة.
صُمم جهاز Lenovo Yoga Pro 7 (14 بوصة، 9)، المدعوم بمعالج AMD Ryzen AI 9 بأداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) بمعدل 50 تيرا عملية في الثانية، لمنشئي المحتوى والمحترفين الذين يحتاجون إلى قدرات قوية ومتعددة المهام وإبداعية. يأتي الجهاز مزودًا بميزات Lenovo X Power لتحسين الأداء والكفاءة. ويتميز جهاز Yoga Pro 7 أيضًا بشاشة PureSight Pro OLED مقاس 14.5 بوصة التي تتميز بدقة ألوان وحدة مذهلتين مما يوفر تجربة بصرية غامرة للتصميم والعمل الإعلامي.
يوسع كلا من الطراز Lenovo IdeaPad Slim 5x (14 بوصة، 9) والطراز IdeaPad 5x 2-in-1 (14 بوصة، 9) عروض الذكاء الاصطناعي من شركة Lenovo للمستخدمين العاديين، حيث يمزجان بين التصميم الأنيق والأداء القوي. توفر هذه الأجهزة، المدعومة بمعالجات Snapdragon X Plus ثمانية النواة، إنتاجية محسّنة معتمدة على الذكاء الاصطناعي وعوامل شكل متعددة الاستخدامات، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من احتياجات المستخدم.
وسعت شركة Lenovo أيضًا مجموعة الحواسيب المحمولة IdeaPad بطرازي IdeaPad Slim 5 15 بوصة و13 بوصة، وكلاهما مدعوم بمعالجات سلسلة AMD Ryzen 7000. هذه الحواسيب المحمولة توفر أداءً قويًا للمهام المتعددة والتطبيقات كثيرة المتطلبات، كما تتميز بشاشات عالية الجودة من أجل العمل الإبداعي واستهلاك الوسائط. يتميز كلا الطرازين بتصميمات أنيقة وفائقة الرفع وخفة الوزن، مما يجعلها مثالية للمحترفين والطلاب على حدٍ سواء.
استعرضت شركة Lenovo أيضًا حزمة Lenovo Creator Zone، حزمة برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع نموذج Stable Diffusion 3، والتي تمكن المبدعين من استخدام لغة طبيعية وصور مرجعية لإنشاء محتوى مرئي وتحريره، وتبسيط العملية الإبداعية. تتوفر الحزمة مبدئيًا على أجهزة Lenovo Yoga Pro 9i، مع دعم لأجهزة Lenovo Yoga الإضافية التي ستليه.
لغة تصميم البيع بالتجزئة العالمية
في عرض منتجات شركة Lenovo سُلط الضوء على لغة تصميم البيع بالتجزئة العالمية الجديدة والمبتكرة، وهي مبادرة استراتيجية مصممة لتحويل تجربة العملاء عبر جميع أشكال البيع بالتجزئة المادية. أبرزت لغة التصميم الجديدة هذه، المعروضة من خلال الأجهزة اللوحية التي في منطقة العرض في مؤتمر Lenovo Innovation World، حضور العلامة التجارية المتماسك والتفاعلي، مما يضمن التماثل والاتساق في عمليات البيع بالتجزئة العالمية لشركة Lenovo.
صُممت الأجهزة بناء على خمسة مبادئ أساسية لتجسيد الهوية البصرية المميزة لشركة Lenovo من خلال إحساس متميز باستخدام مواد طبيعية وأكثر استدامة تظهر بساطتها الدافئة وتشدد على النظام البيئي للشركة من خلال المنتجات المبتكرة. وعبر تحويل رحلة العميل من خلال بيئات جذابة ونقاط اتصال تفاعلية وخدمة شخصية، تستهدف شركة Lenovo خلق تجربة ملهمة لا تُنسى لكل عميل يتعامل مع الشركة في مواقع البيع بالتجزئة.
شركةLenovo تصبح شريكًا عالميًا لسباق Formula 1 ®
من المقرر أن تصبح شركة Lenovo شريك عالمي لسباق Formula 1 بدءًا من عام 2025، بينما ستصبح شركة Motorola شريك الهواتف الذكية العالمي. سيشهد هذا التجديد لعدة سنوات استمرار شركة Lenovo في تقديم أحدث التقنيات، بما في ذلك حلول الحوسبة عالية الأداء، والخوادم، والأجهزة المتطورة، لدعم عمليات سباق الفورمولا 1 سواء في المضمار أو عن بُعد. ستصبح شركة Lenovo أيضًا الراعي الرئيسي لسباقين في كل موسم وستزيد من لافتات علامتها التجارية على حواجز مضمار السباق جنبًا إلى جنب مع لافتات شركة Motorola. هذه الشراكة تسلط الضوء على التزام شركة Lenovo بالابتكار والاستدامة، من خلال مبادرات مثل خدمة استرداد الأصول (Asset Recovery Service) من شركة Lenovo التي تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة لسباق الفورمولا 1. ستستكشف شركة Lenovo وسباق الفورمولا 1 معًا تقنيات الجيل التالي مثل أجهزة الكمبيوتر المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وهواتف شركة Motorola الذكية التي تدعم الذكاء الاصطناعي وحلول الواقع المعزز والواقع الافتراضي، مما يزيد من تعزيز الوصول العالمي للرياضة ومشاركة المشجعين.
مؤتمر Lenovo Innovation World 2024
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الصفحة الرئيسية لمؤتمر Lenovo's Innovation World أو راجع الإعلانات أدناه:
شركة Lenovo تكشف عن ابتكارات رائدة في أجهزة الكمبيوتر المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي في مؤتمر Lenovo Innovation World 2024 لدعم مستخدمي الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي
شركة Lenovo تكشف عن أجهزة Yoga وIdeaPad الجديدة في مؤتمر Innovation World 2024:
شركة Lenovo تصبح شريكًا عالميًا لسباق Formula 1® في صفقة متجددة
معلومات عن شركة Lenovo
شركة Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. بالتركيز على رؤية واضحة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، استفادت شركة Lenovo من نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم من خلال مجموعة كاملة من الأجهزة الداعمة للذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسنة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل (أجهزة الكمبيوتر، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، وكذلك البنية التحتية الخاصة بكل من (مركز البيانات، والتخزين، ومستعرض edge، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المعرفة بالبرمجيات)، والبرمجيات، والحلول، والخدمات. ويعمل الاستثمار المتواصل لشركة Lenovo في الابتكارات التي تغيِّر العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. شركة Lenovo مدرجة في بورصة هونج كونج باسم Lenovo Group Limited "مجموعة لينوفو المحدودة" (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ، واقرأ آخر الأخبار من خلال StoryHub الخاص بنا.
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