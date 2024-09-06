شركة Lenovo تكشف عن أجهزة رائدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الشركة Lenovo Innovation World 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LenovoTM، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الابتكار التكنولوجي، أحدث إنجازاتها في مؤتمر الشركة للابتكار Lenovo Innovation World 2024 ، لتكشف بذلك النقاب عن سلسلة من أجهزة الكمبيوتر الشخصي المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPadTM، وThinkBookTM ، وYogaTM، وحواسيب IdeaPadTM المحمولة، المصممة لإحداث تحول جذري في تجارب المستهلكين من المستخدمين والمؤسسات.

عصر أجهزة الكمبيوتر المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي

من المقرر أن تُحدث أجهزة الكمبيوتر المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال الحوسبة مع تزايد أهميتها، حيث من المتوقع أن 60% من أجهزة الكمبيوتر التي سيتم شحنها بحلول عام 2027 قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي. تحتل أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي من شركة Lenovo طليعة هذا التحول، إذ تستفيد من التفاعلات الطبيعية، ونماذج اللغات الكبيرة المخصصة، وبنيات الحوسبة المتقدمة. من شأن هذه الابتكارات جعل الحوسبة أكثر خصوصية وذلك من خلال تخصيص التجارب للمستخدمين الأفراد، وجعلها أكثر إنتاجية بتعزيز كفاءة سير العمل، وجعلها أكثر حماية من خلال دمج ميزات الأمان القوية في الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وحسبما صرح Luca Rossi، رئيس مجموعة لينوفو للأجهزة الذكية قائلاً: "نحن في Lenovo ملتزمون بدفع حدود الابتكار وتقديم التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي للجميع. "تمثل أحدث أجهزة الكمبيوتر المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لدينا، بما في ذلك سلسلة Aura Edition الرائدة، قفزة كبيرة إلى الأمام في تقديم تجارب حوسبة تتسم بأنها أكثر تخصيصًا، وإنتاجية، وحماية." "ومن خلال التعاون الوثيق مع قادة الصناعة، فإننا نعيد تعريف الممكن باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن لعملائنا إمكانية تسخير الإمكانات الكاملة لهذه التقنيات التحويلية لدفع الإنتاجية، والإبداع، والنمو في عصر الذكاء الاصطناعي."

تمكين مستخدمي الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي

في القطاع التجاري لمستخدمي الأعمال، قدمت شركة Lenovo جهاز ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition13 Aura Edition، وهو حاسوب محمول متطور للأعمال تم تطويره بالاشتراك مع شركة Intel. هذا الجهاز يتميز بتقنية Intel® CoreTM Ultra، التي توفر إمكانات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة وتصميمًا يركز على المستخدم. تتضمن سلسلةLenovo Aura Edition على ميزات مبتكرة مثل ميزة الأوضاع الذكية (Smart Modes)، التي تعمل على تكييف الأداء وقدرات الذكاء الاصطناعي حدسيًا مع أنشطة المستخدم، وميزة المشاركة الذكية (Smart Share)، التي تتيح المشاركة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي السلسة للصور بين الأجهزة. توفر ميزة العناية الذكية (Smart Care) دعمًا فوريًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن حصول المستخدمين على المساعدة التي يحتاجون إليها. ومن خلال قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المزود بها، تعيد سلسلةThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition تعريف الإنتاجية، والأمان، وتفاعل المستخدم في تصميم متميز وخفيف الوزن.

بجانب ذلك، قدمت شركة Lenovo جهاز ThinkPad T14s Gen 6 AMD وجهاز ThinkBook 16 Gen 7+ المدعومين بمعالجات AMD RyzenTM AI، مبرزة بذلك تعدد المهام الاستثنائي، والتعبير الإبداعي، وكفاءة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة Lenovo عن جهاز ThinkBook 16 Gen 7، المزود بمعالج Snapdragon® X Plus ثماني النواة، مما يوفر أداءً قويًا لتقنية الذكاء الاصطناعي أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أعلنت شركة Lenovo أيضًا عن حل AI PC Fast Start، المُصمم لمساعدة المؤسسات على الانتقال بسرعة إلى الأجهزة الجاهزة لتقنية الذكاء الاصطناعي، مما يزيد عائد الاستثمار إلى الحد الأقصى من خلال الاستشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والنشر المبسط. تعمل هذه الخدمات، المدعومة من شركة Lenovo الحائزة على جوائز، على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وضمان التنفيذ السلس.

استعرضت شركة Lenovo جهاز Lenovo Auto Twist AI PC، الذي يُعد دليلًا على المفهوم الذي يعيد تعريف تفاعل المستخدم مع الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي. هذا الجهاز يتميز بتصميم قابل للتحويل تلقائيًا وهو الأول من نوعه في الصناعة، ويدمج بين المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتفاعل الذكي، والأمان المعزز لإنشاء تجربة حوسبة سلسة ومريحة.

تمكين المستهلكين باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

بالنسبة للمستهلكين قدمت شركة Lenovo العديد من الحواسيب المحمولة المميزة. يمثل جهاز Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15 بوصة، 9)، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة Intel، قمة التصميم المتميز والتكنولوجيا المبتكرة. تشمل هذه الحواسيب المحمولة من سلسلة Lenovo Aura Edition ميزات مصممة خصيصًا لتحسين تجربة المستخدم، بما في ذلك ميزة الأوضاع الذكية (Smart Modes)، وميزة المشاركة الذكية (Smart Share)، وميزة الرعاية الذكية (Smart Care). صُمم هذا الحاسوب المحمول، المدعوم بمعالج Intel Core Ultra برسومات مدمجة عالية الأداء وشاشة لمس OLED اختيارية بدقة 2.8K يوفر صورًا مذهلة، للمهام الصعبة.

صُمم جهاز Lenovo Yoga Pro 7 (14 بوصة، 9)، المدعوم بمعالج AMD Ryzen AI 9 بأداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) بمعدل 50 تيرا عملية في الثانية، لمنشئي المحتوى والمحترفين الذين يحتاجون إلى قدرات قوية ومتعددة المهام وإبداعية. يأتي الجهاز مزودًا بميزات Lenovo X Power لتحسين الأداء والكفاءة. ويتميز جهاز Yoga Pro 7 أيضًا بشاشة PureSight Pro OLED مقاس 14.5 بوصة التي تتميز بدقة ألوان وحدة مذهلتين مما يوفر تجربة بصرية غامرة للتصميم والعمل الإعلامي.

يوسع كلا من الطراز Lenovo IdeaPad Slim 5x (14 بوصة، 9) والطراز IdeaPad 5x 2-in-1 (14 بوصة، 9) عروض الذكاء الاصطناعي من شركة Lenovo للمستخدمين العاديين، حيث يمزجان بين التصميم الأنيق والأداء القوي. توفر هذه الأجهزة، المدعومة بمعالجات Snapdragon X Plus ثمانية النواة، إنتاجية محسّنة معتمدة على الذكاء الاصطناعي وعوامل شكل متعددة الاستخدامات، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من احتياجات المستخدم.

وسعت شركة Lenovo أيضًا مجموعة الحواسيب المحمولة IdeaPad بطرازي IdeaPad Slim 5 15 بوصة و13 بوصة، وكلاهما مدعوم بمعالجات سلسلة AMD Ryzen 7000. هذه الحواسيب المحمولة توفر أداءً قويًا للمهام المتعددة والتطبيقات كثيرة المتطلبات، كما تتميز بشاشات عالية الجودة من أجل العمل الإبداعي واستهلاك الوسائط. يتميز كلا الطرازين بتصميمات أنيقة وفائقة الرفع وخفة الوزن، مما يجعلها مثالية للمحترفين والطلاب على حدٍ سواء.

استعرضت شركة Lenovo أيضًا حزمة Lenovo Creator Zone، حزمة برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع نموذج Stable Diffusion 3، والتي تمكن المبدعين من استخدام لغة طبيعية وصور مرجعية لإنشاء محتوى مرئي وتحريره، وتبسيط العملية الإبداعية. تتوفر الحزمة مبدئيًا على أجهزة Lenovo Yoga Pro 9i، مع دعم لأجهزة Lenovo Yoga الإضافية التي ستليه.

لغة تصميم البيع بالتجزئة العالمية

في عرض منتجات شركة Lenovo سُلط الضوء على لغة تصميم البيع بالتجزئة العالمية الجديدة والمبتكرة، وهي مبادرة استراتيجية مصممة لتحويل تجربة العملاء عبر جميع أشكال البيع بالتجزئة المادية. أبرزت لغة التصميم الجديدة هذه، المعروضة من خلال الأجهزة اللوحية التي في منطقة العرض في مؤتمر Lenovo Innovation World، حضور العلامة التجارية المتماسك والتفاعلي، مما يضمن التماثل والاتساق في عمليات البيع بالتجزئة العالمية لشركة Lenovo.

صُممت الأجهزة بناء على خمسة مبادئ أساسية لتجسيد الهوية البصرية المميزة لشركة Lenovo من خلال إحساس متميز باستخدام مواد طبيعية وأكثر استدامة تظهر بساطتها الدافئة وتشدد على النظام البيئي للشركة من خلال المنتجات المبتكرة. وعبر تحويل رحلة العميل من خلال بيئات جذابة ونقاط اتصال تفاعلية وخدمة شخصية، تستهدف شركة Lenovo خلق تجربة ملهمة لا تُنسى لكل عميل يتعامل مع الشركة في مواقع البيع بالتجزئة.

شركةLenovo تصبح شريكًا عالميًا لسباق Formula 1 ®

من المقرر أن تصبح شركة Lenovo شريك عالمي لسباق Formula 1 بدءًا من عام 2025، بينما ستصبح شركة Motorola شريك الهواتف الذكية العالمي. سيشهد هذا التجديد لعدة سنوات استمرار شركة Lenovo في تقديم أحدث التقنيات، بما في ذلك حلول الحوسبة عالية الأداء، والخوادم، والأجهزة المتطورة، لدعم عمليات سباق الفورمولا 1 سواء في المضمار أو عن بُعد. ستصبح شركة Lenovo أيضًا الراعي الرئيسي لسباقين في كل موسم وستزيد من لافتات علامتها التجارية على حواجز مضمار السباق جنبًا إلى جنب مع لافتات شركة Motorola. هذه الشراكة تسلط الضوء على التزام شركة Lenovo بالابتكار والاستدامة، من خلال مبادرات مثل خدمة استرداد الأصول (Asset Recovery Service) من شركة Lenovo التي تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة لسباق الفورمولا 1. ستستكشف شركة Lenovo وسباق الفورمولا 1 معًا تقنيات الجيل التالي مثل أجهزة الكمبيوتر المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وهواتف شركة Motorola الذكية التي تدعم الذكاء الاصطناعي وحلول الواقع المعزز والواقع الافتراضي، مما يزيد من تعزيز الوصول العالمي للرياضة ومشاركة المشجعين.

مؤتمر Lenovo Innovation World 2024

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الصفحة الرئيسية لمؤتمر Lenovo's Innovation World أو راجع الإعلانات أدناه:



شركة Lenovo تكشف عن ابتكارات رائدة في أجهزة الكمبيوتر المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي في مؤتمر Lenovo Innovation World 2024 لدعم مستخدمي الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي

شركة Lenovo تكشف عن أجهزة Yoga وIdeaPad الجديدة في مؤتمر Innovation World 2024: شركة Lenovo تصبح شريكًا عالميًا لسباق Formula 1® في صفقة متجددة

معلومات عن شركة Lenovo

شركة Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. بالتركيز على رؤية واضحة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، استفادت شركة Lenovo من نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم من خلال مجموعة كاملة من الأجهزة الداعمة للذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسنة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل (أجهزة الكمبيوتر، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، وكذلك البنية التحتية الخاصة بكل من (مركز البيانات، والتخزين، ومستعرض edge، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المعرفة بالبرمجيات)، والبرمجيات، والحلول، والخدمات. ويعمل الاستثمار المتواصل لشركة Lenovo في الابتكارات التي تغيِّر العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. شركة Lenovo مدرجة في بورصة هونج كونج باسم Lenovo Group Limited "مجموعة لينوفو المحدودة" (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ، واقرأ آخر الأخبار من خلال StoryHub الخاص بنا.

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