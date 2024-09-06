النجم Shohei Ohtani سفيرًا جديدًا لعلامة Beats التجارية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Beats by Dr. Dre (Beats) عن تعيين نجم دوري البيسبول الرئيسي وفريق Los Angeles Dodgers، اللاعب Shohei Ohtani سفيرًا رسميًا للعلامة التجارية، على أن يظهر Ohtani في الحملات التسويقية لشركة Beats التي تسلط الضوء على تشكيلة المنتجات الرائعة التي تقدمها العلامة التجارية.
صرح Shohei Ohtani، قائلاً: "بوصفي سفيرًا لشركة Beats، فإنني يحدوني بالغ الشرف إزاء التعاون مع رياضيين مدهشين مثل Lebron James وLionel Messi". "كما أنني متحمس بشأن الفرص الجديدة التي ستوفرها لي هذه الشراكة."
نبذة عن Beats
تعد Beats by Dr. Dre (Beats) علامة تجارية رائدة متخصصة في المنتجات الصوتية، جرى تأسيسها في عام 2006 على يد Dr. Dre وJimmy Iovine. وبفضل مجموعتها من سماعات الرأس وسماعات الأذن ومكبرات الصوت المتميزة التي تقدمها للمستهلكين، فإن شركة Beats قد نجحت في تقديم طائفة جديدة من القدرات إلى عالم الترفيه الصوتي المتميز. ثم إن النجاح المستمر لهذه العلامة التجارية يساعد في إشعال أجواء من الحماس والعاطفة والمرح تضاهي أجواء استوديو التسجيل، إذ تنسجها في صورة تجربة استماع خلابة لعشاق الموسيقى في كل أنحاء العالم. هذا، وقد استحوذت شركة Apple Inc. على شركة Beats في عام 2014.
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