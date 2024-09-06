النجم Shohei Ohtani سفيرًا جديدًا لعلامة Beats التجارية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Beats by Dr. Dre (Beats) عن تعيين نجم دوري البيسبول الرئيسي وفريق Los Angeles Dodgers، اللاعب Shohei Ohtani سفيرًا رسميًا للعلامة التجارية، على أن يظهر Ohtani في الحملات التسويقية لشركة Beats التي تسلط الضوء على تشكيلة المنتجات الرائعة التي تقدمها العلامة التجارية.

صرح Shohei Ohtani، قائلاً: "بوصفي سفيرًا لشركة Beats، فإنني يحدوني بالغ الشرف إزاء التعاون مع رياضيين مدهشين مثل Lebron James وLionel Messi". "كما أنني متحمس بشأن الفرص الجديدة التي ستوفرها لي هذه الشراكة."

نبذة عن Beats

تعد Beats by Dr. Dre (Beats) علامة تجارية رائدة متخصصة في المنتجات الصوتية، جرى تأسيسها في عام 2006 على يد Dr. Dre وJimmy Iovine. وبفضل مجموعتها من سماعات الرأس وسماعات الأذن ومكبرات الصوت المتميزة التي تقدمها للمستهلكين، فإن شركة Beats قد نجحت في تقديم طائفة جديدة من القدرات إلى عالم الترفيه الصوتي المتميز. ثم إن النجاح المستمر لهذه العلامة التجارية يساعد في إشعال أجواء من الحماس والعاطفة والمرح تضاهي أجواء استوديو التسجيل، إذ تنسجها في صورة تجربة استماع خلابة لعشاق الموسيقى في كل أنحاء العالم. هذا، وقد استحوذت شركة Apple Inc.‎ على شركة Beats في عام 2014.

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