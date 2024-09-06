شركة Eaton تعرض مجموعة شاملة من قوابض المركبات التجارية في معرض Automechanika Frankfurt

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة إدارة الطاقة الذكية Eaton عن عرض مجموعة من حلول قوابض المركبات لأسواق قطع الغيار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Automechanika Frankfurt في القاعة 3، الجناح D11، على أن تعرض شركة Eaton مجموعتها الكاملة من القوابض الزنبركية المقوسة والقوابض الزنبركية الحجابية ومحركات القوابض الهوائية المركزية وحلول ServiceRanger التشخيصية للمركبات التجارية.

صرح Tim Bauer، نائب رئيس قسم سوق قطع الغيار في Mobility Group التابعة لشركة Eaton، قائلاً: "نحمل على عاتقنا مهمة تعزيز مجموعة منتجاتنا بغية تلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق العالمية وزيادة وتيرة عقد علاقات مع العملاء في كل قنوات السوق".

تُستخدم القوابض الزنبركية المقوسة في ناقل الحركة اليدوي، وتتوفر منه سلسلتان، إذ تتميز سلسلة Advantage بتقنية محرك الحزام التي تعمل على تحسين اتصال اللوحة المتوسطة بغية الاستمتاع بأداء أكثر موثوقية والتخلص من الإزعاج والإجهاد. علاوةً على ذلك، تم تصميمها وتزويدها بمحمل تحرير مزدوج، يتيح تنفيذ عمليات التشحيم كل 80,000 كم وهي ميزة الأفضل في فئتها، مما يقلل من الأعطال التي تتطلب إجراء عملية صيانة. كما تقدم شركة Eaton سلسلة EverTough®‎، التي توفر حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة للمركبات التي يتجاوز عمرها سبعة أعوام.

ستعرض أيضًا شركة Eaton سلسلة Advantage من القوابض الزنبركية الحجابية الآلية لكل طرز ناقل الحركة اليدوي الآلي (AMT) في سوق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقد تم تصميم هذه القوابض وفقًا لمعايير جودة OEM الصارمة، كما تتميز بتقليل ضجيج وضع الخمول، ناهيك عن خفضها للاهتزازات القوية وتوفيرها أداءً متميزًا، ومن ثَم عمرًا أطول للقابض.

ستعرض أيضًا شركة Eaton محرك القابض الإلكتروني المصمم لناقل الحركة UltraShift Plus إلى جانب محركات القوابض الهوائية المركزية (CPCAs) لنواقل الحركة اليدوية الآلية (AMT)، وهي DT12®‎، وVolvo I-Shift وMack mDRIVETM‎، إذ تساعد محركات القوابض الهوائية المركزية (CPCAs) في تحسين أداء المركبات عن طريق التآزر مع ناقل الحركة اليدوي الآلي (AMT) في المركبة بغية استمرار تحديد موضع التحرير المثالي وتشغيل القابض عند تغيير ناقل الحركة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن الشاحنات المزودة بناقل الحركة اليدوي الآلي (AMT) الحالية لم تعد خاضعة لضمان المصنع، لذا يحتاج عملاء الأسطول إلى قطع غيار مضمونة لإكمال عمليات الإصلاح والصيانة. ثم إن استبدال محرك القابض الهوائي المركزي (CPC) في أثناء فترة عمل القابض يمكن أن يساعد في توفير وقت الإصلاح والتكلفة مع تقليل الأعطال التي تتطلب إجراء عملية صيانة غير مجدولة.

في ضوء دعم نواقل الحركة اليدوية الآلية (AMTs) المنتشرة في السوق، تقدم شركة Eaton برنامج ServiceRangerTM 4 Pro Plus (SR4 Pro Plus). جدير بالذكر أنه قد تم تصميم برنامج التشخيص والأداة الخدمية هذه لدعم كل نواقل الحركة اليدوية الآلية (AMTs) المقدمة من شركة Eaton وأنظمة نقل الحركة الهجينة وقوابض سلسلة Advantage الآلية وتقنيات ناقل الحركة الآلي Eaton Cummins. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر "مركز التطبيقات" الذي يتيح للمستخدمين معايرة كل طرز القوابض الزنبركية الحجابية ومحركات القوابض الهوائية المركزية (CPCAs) التي تناسب نواقل الحركة اليدوية الآلية (AMTs)، وهي DT12®‎، و Volvo® I-Shift وMack mDRIVETM‎.

صرح Pawel Kepka، مدير قسم سوق قطع الغيار لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Mobility Group التابعة لشركة Eaton، قائلاً: "تقدم الآن شركة Eaton مجموعة كاملة من منتجات القوابض المناسبة لكل طرز الشاحنات لسوق قطع الغيار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا". "سواء كانت الشاحنة عمرها عام واحد أو أكثر من خمسة عشر عامًا، فإننا نقدم للعملاء مجموعة حلول قوابض فائقة فعالة من حيث التكلفة تسهم في إطالة فترة عمل مركباتهم".

تعرّف على المزيد عن حلول سوق قطع الغيار من شركة Eaton.

تعد Eaton شركة متخصصة في إدارة الطاقة الذكية تكرس جهودها لحماية البيئة وتحسين مستوى حياة الناس في كل مكان. فنحن نصنع منتجات لمراكز البيانات والمرافق والأسواق الصناعية والتجارية وأسواق صنع الآلات والأسواق السكنية وأسواق الفضاء والنقل. إضافةً إلى ذلك، نحن شركة تحمل على عاتقها مهمة التنفيذ الصحيح للأعمال وإضفاء عامل الاستدامة عليها بغية مساعدة عملائنا في إدارة الطاقة اليوم وفي المستقبل. هذا، وعن طريق التعويل على اتجاهات النمو العالمي في مجالي الكهربة والرقمنة، فنحن نسعى إلى تسريع وتيرة تحول الكوكب إلى مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساعد في مواجهة تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، وبناء الأساس لمجتمع قوامه الاستدامة للناس اليوم وللأجيال القادمة.

تأسست شركة Eaton في عام 1911، وهي مدرجة في بورصة نيويورك منذ أكثر من قرن. أما على صعيد الإيرادات، فقد حققنا إيرادات قدرها 23.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وعلى صعيد الخدمات، فنحن نخدم العملاء في أكثر من 160 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة . تابعنا على LinkedIn .

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.