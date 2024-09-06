شركة Eaton تعرض مجموعة شاملة من قوابض المركبات التجارية في معرض Automechanika Frankfurt

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة إدارة الطاقة الذكية Eaton عن عرض مجموعة من حلول قوابض المركبات لأسواق قطع الغيار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في معرض
Automechanika Frankfurt في القاعة 3، الجناح D11، على أن تعرض شركة Eaton مجموعتها الكاملة من القوابض الزنبركية المقوسة والقوابض الزنبركية الحجابية ومحركات القوابض الهوائية المركزية وحلول ServiceRanger التشخيصية للمركبات التجارية.
صرح Tim Bauer، نائب رئيس قسم سوق قطع الغيار في Mobility Group التابعة لشركة Eaton، قائلاً: "نحمل على عاتقنا مهمة تعزيز مجموعة منتجاتنا بغية تلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق العالمية وزيادة وتيرة عقد علاقات مع العملاء في كل قنوات السوق".
تُستخدم القوابض الزنبركية المقوسة في ناقل الحركة اليدوي، وتتوفر منه سلسلتان، إذ تتميز سلسلة Advantage بتقنية محرك الحزام التي تعمل على تحسين اتصال اللوحة المتوسطة بغية الاستمتاع بأداء أكثر موثوقية والتخلص من الإزعاج والإجهاد. علاوةً على ذلك، تم تصميمها وتزويدها بمحمل تحرير مزدوج، يتيح تنفيذ عمليات التشحيم كل 80,000 كم وهي ميزة الأفضل في فئتها، مما يقلل من الأعطال التي تتطلب إجراء عملية صيانة. كما تقدم شركة Eaton سلسلة EverTough®، التي توفر حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة للمركبات التي يتجاوز عمرها سبعة أعوام.
ستعرض أيضًا شركة Eaton سلسلة Advantage من القوابض الزنبركية الحجابية الآلية لكل طرز ناقل الحركة اليدوي الآلي (AMT) في سوق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقد تم تصميم هذه القوابض وفقًا لمعايير جودة OEM الصارمة، كما تتميز بتقليل ضجيج وضع الخمول، ناهيك عن خفضها للاهتزازات القوية وتوفيرها أداءً متميزًا، ومن ثَم عمرًا أطول للقابض.
ستعرض أيضًا شركة Eaton محرك القابض الإلكتروني المصمم لناقل الحركة UltraShift Plus إلى جانب محركات القوابض الهوائية المركزية (CPCAs) لنواقل الحركة اليدوية الآلية (AMT)، وهي DT12®، وVolvo I-Shift وMack mDRIVETM، إذ تساعد محركات القوابض الهوائية المركزية (CPCAs) في تحسين أداء المركبات عن طريق التآزر مع ناقل الحركة اليدوي الآلي (AMT) في المركبة بغية استمرار تحديد موضع التحرير المثالي وتشغيل القابض عند تغيير ناقل الحركة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن الشاحنات المزودة بناقل الحركة اليدوي الآلي (AMT) الحالية لم تعد خاضعة لضمان المصنع، لذا يحتاج عملاء الأسطول إلى قطع غيار مضمونة لإكمال عمليات الإصلاح والصيانة. ثم إن استبدال محرك القابض الهوائي المركزي (CPC) في أثناء فترة عمل القابض يمكن أن يساعد في توفير وقت الإصلاح والتكلفة مع تقليل الأعطال التي تتطلب إجراء عملية صيانة غير مجدولة.
في ضوء دعم نواقل الحركة اليدوية الآلية (AMTs) المنتشرة في السوق، تقدم شركة Eaton برنامج ServiceRangerTM 4 Pro Plus (SR4 Pro Plus). جدير بالذكر أنه قد تم تصميم برنامج التشخيص والأداة الخدمية هذه لدعم كل نواقل الحركة اليدوية الآلية (AMTs) المقدمة من شركة Eaton وأنظمة نقل الحركة الهجينة وقوابض سلسلة Advantage الآلية وتقنيات ناقل الحركة الآلي Eaton Cummins. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر "مركز التطبيقات" الذي يتيح للمستخدمين معايرة كل طرز القوابض الزنبركية الحجابية ومحركات القوابض الهوائية المركزية (CPCAs) التي تناسب نواقل الحركة اليدوية الآلية (AMTs)، وهي DT12®، و Volvo® I-Shift وMack mDRIVETM.
صرح Pawel Kepka، مدير قسم سوق قطع الغيار لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Mobility Group التابعة لشركة Eaton، قائلاً: "تقدم الآن شركة Eaton مجموعة كاملة من منتجات القوابض المناسبة لكل طرز الشاحنات لسوق قطع الغيار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا". "سواء كانت الشاحنة عمرها عام واحد أو أكثر من خمسة عشر عامًا، فإننا نقدم للعملاء مجموعة حلول قوابض فائقة فعالة من حيث التكلفة تسهم في إطالة فترة عمل مركباتهم".
تعرّف على المزيد عن حلول سوق قطع الغيار من شركة Eaton.
تعد Eaton شركة متخصصة في إدارة الطاقة الذكية تكرس جهودها لحماية البيئة وتحسين مستوى حياة الناس في كل مكان. فنحن نصنع منتجات لمراكز البيانات والمرافق والأسواق الصناعية والتجارية وأسواق صنع الآلات والأسواق السكنية وأسواق الفضاء والنقل. إضافةً إلى ذلك، نحن شركة تحمل على عاتقها مهمة التنفيذ الصحيح للأعمال وإضفاء عامل الاستدامة عليها بغية مساعدة عملائنا في إدارة الطاقة اليوم وفي المستقبل. هذا، وعن طريق التعويل على اتجاهات النمو العالمي في مجالي الكهربة والرقمنة، فنحن نسعى إلى تسريع وتيرة تحول الكوكب إلى مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساعد في مواجهة تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، وبناء الأساس لمجتمع قوامه الاستدامة للناس اليوم وللأجيال القادمة.
تأسست شركة Eaton في عام 1911، وهي مدرجة في بورصة نيويورك منذ أكثر من قرن. أما على صعيد الإيرادات، فقد حققنا إيرادات قدرها 23.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وعلى صعيد الخدمات، فنحن نخدم العملاء في أكثر من 160 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة . تابعنا على LinkedIn .
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